Il Venezia sbanca il Barbera con la rete di Pierini, al Palermo al ritorno servirà un'impresa

Il Venezia sbanca il Barbera nell’andata delle semifinali playoff: il gol di Pierini al 62’ consegna il successo ai lagunari. Al Palermo, al ritorno, servirà un’impresa: vincere con due gol di scarto, soltanto così i rosanero potranno centrare la finale. Non una serata fortunatissima per la squadra di Mignani, che ha creato alcune buone occasioni nel primo tempo ma nella ripresa non è riuscita ad impensierire granché Joronen. Il Venezia, al contempo, non è che abbia brillato: la squadra di Vanoli ha fraseggiato bene ma in attacco ha prodotto poco.

Mignani torna al 3-5-2, Gomes titolare

Mignani effettua una variazione soltanto rispetto a quanto provato ieri in rifinitura: confermato il 3-5-2, il ballotaggio tra Graves e Nedelcearu lo vince il danese. Gomes torna in mezzo al campo, con Segre e Ranocchia ai lati; panchina per Insigne.

Colpo d’occhio notevole al Barbera, con 32.752 spettatori e splendida coreografia della curva nord prima dell’inizio. Nelle prime fasi è il Venezia a tenere il pallino del gioco, la squadra di Vanoli fa girare bene il pallone e i rosanero non riescono a bloccare la costruzione. Ritmi piuttosto spezzettati, Giua è troppo fiscale e fischia moltissimo interrompendo spesso le azioni. I rosanero prendono campo col passare dei minuti, esercitando un buon possesso palla e alzando il ritmo in fase offensiva. Anche il Venezia risponde, con un giro palla prolungato alla ricerca dello spazio giusto: la squadra di Mignani copre bene i varchi e difende con ordine. Al 26’ zuccata di Lucioni su cross preciso di Ranocchia: palla fuori di poco. Un minuto dopo Diakitè prova ancora a ripetersi, conclusione mancina forte deviata in angolo da Joronen: il Palermo attacca, sospinto dal frastuono del Barbera. Sul finale di primo tempo i padroni di casa appaiono un po’ stanchi, pesano le fatiche di venerdì sera contro la Samp. Al 43’ ci prova Candela, conclusione centrale facile per Desplanches. Il primo tempo termina senza reti, le squadre rientrano negli spogliatoi sul parziale di 0-0.

La ripresa

La ripresa comincia con gli stessi 22 interpreti della prima frazione di gioco. Dopo nemmeno due minuti Ranocchia sfiora il vantaggio, conclusione mancina fuori di poco. Al 50’ Marconi provvidenziale in un salvataggio che impedisce a Pierini una conclusione da distanza ravvicinata. al 62’ Pierini porta in vantaggio il Venezia: conclusione mancina del numero 10 che Desplanches non riesce a neutralizzare. Forse il portiere rosanero poteva posizionarsi meglio ma la difesa non doveva lasciare calciare il dieci dei lagunari. Mignani cambia e butta nella mischia Di Mariano e Traorè, out Lund (che ha avvertito un problema muscolare) e Soleri. Al 74’ il tecnico rosanero cambia anche Gomes, dentro Insigne. I padroni di casa provano a reagire ma, come nel primo tempo, tanti falli fischiati e gioco poco fluido. Il Venezia gioca con il cronometro, talvolta ai limiti della regolarità, guadagnando secondi preziosi. A cinque dal termine Desplanches chiede il cambio ma Mignani li ha esauriti: il portiere rimane tra i pali. Giua assegna sei minuti di recupero, forse potevano anche essere di più viste le tante perdite di tempo. Al 95’ Dembelè va in rete ma la sua posizione è irregolare e la rete viene annullata.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Desplanches 5,5; Graves 5,5, Lucioni 5,5, Marconi 6; Diakité 6, Segre 6,5, Gomes 5,5 (74’ Insigne 6), Ranocchia 6 (89’ Di Francesco sv), Lund 5,5 (68’ Di Mariano 6); Brunori 5, Soleri 6 (68’ Traorè 5,5). Allenatore: Mignani 6.

VENEZIA: Joronen 6, Idzes 5,5, Svoboda 6, Sverko 5,5 (82’ Dembele sv); Candela 5,5, Tessmann 6, Andersen 5,5 (60’ Lella 5,5), Busio 6, Bjarkason 5,5 (74’ Zampano 6); Pierini 6,5 (74’ Olivieri 6), Pohjanpalo 5 (82’ Gytkjaer sv). Allenatore: Vanoli 6.

Arbitro: Giua (Olbia) 5,5.

Reti: 62’ Pierini.

Ammoniti: 32’ Lucioni, 63’ Bjarkason, 64’ Idzes, 64’ Diakitè, 71’ Candela, 76’ Busio, 77’ Lella.

Al 48’ ammonito Vanoli per proteste.

Spettatori: 32.752.