Palermo, dimenticare Venezia: sospiro di sollievo per Bettella, ora testa al Benevento

Il Palermo è tornato subito in campo al Tenente Onorato, dopo la deludente sconfitta di ieri al Renzo Barbera contro il Venezia. I rosanero hanno offerto una prestazione opaca, seppur condita da episodi sfortunati che hanno compromesso il match. Il prossimo impegno non è dei più semplici: domenica prossima, alle ore 18, i rosanero giocheranno in trasferta a Benevento. La classifica adesso è tornata a farsi preoccupante, la squadra dovrà reagire perchè quindici punti in quattordici partite sono troppo pochi.

Intanto, diverse notizie giungono dall'infermeria. Questa mattina Alessio Buttaro e Dario Saric hanno svolto un lavoro in palestra e si sono sottoposti a terapie. Luca Vido, in seguito ad un affaticamento muscolare accusato ieri in fase di riscaldamento, ha svolto un allenamento differenziato. Masimiliano Doda si è sottoposto ad indagini strumentali, presso il reparto di Radiologia del Policlinico di Palermo, che hanno evidenziato una lesione distrattiva al bicipite femorale destro: il difensore ha già iniziato il percorso di riabilitazione.

Sospiro di sollievo per Davide Bettella, che ieri ha rimediato un trauma cranico: il difensore rosanero è stato sottoposto ad una Tac che ha dato esito negativo. Il numero 48 rosanero ha lavorato in mattinata con i fisioterapisti.