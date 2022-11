Palermo, la delusione di Corini: "Meritavamo almeno il pari, faccio fatica a comprendere le decisioni arbitrali"

“La partita è stata aperta, noi abbiamo sofferto nei venti minuti iniziali ma poi nella ripresa abbiamo iniziato bene. Gli episodi sono andati tutti contro, faccio fatica a comprendere alcune decisioni di oggi".

Eugenio Corini è visibilmente deluso al termine della sfida interna persa dai suoi contro il Venezia. L'allenatore rosanero ha analizzato globalmente il match, soffermandosu sugli episodi chiave della gara: "Non so come sia stato valutato il rigore che il Var ha poi tolto - ha affermato Corini - poi non siamo riusciti a pareggiarla con Brunori in occasione del secondo rigore. Quando abbiamo pareggiato con Bettella il gol ci è stato annullato, anche in questo caso non riesco a comprendere la ragione di questa decisione. Io non parlo mai dell'operato degli arbitri ma oggi onestamente mi viene difficile non parlare degli episodi".

L'allenatore rosanero ha poi commentato la prestazione del capitano, Matteo Brunori, al secondo errore consecutivo dal dischetto: ?"Matteo deve restare sereno, si è presentato sul dischetto e questo è importante. Si è assunto la responsabilità, non si è tirato indietro e gli errori possono capitare. Anche io da calciatore ho commesso alcuni errori dagli undici metri, può succedere".

Per Corini ci sono state più gare all'interno dello stesso match: “I primi venticinque minuti siamo usciti bene dalla loro pressione, poi abbiamo spesso sbagliato l’ultimo passaggio. Pigliacelli è stato bravo nella parte finale del primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ci sono state varie partite all'interno della stessa gara, ma credo meritassimo il pareggio. Il Venezia fuori casa e nei primi tempi parte molto forte, sapevamo avrebbero giocato così. Abbiamo sofferto ma poi abbiamo reagito. Nel secondo tempo il match si è riequilibrato, la gara è stata più aperta. Per me meritavamo almeno il pari, così come a Cosenza".

In sala stampa presente anche il migliore in campo del Palermo, Mirko Pigliacelli: "Sicuramente non è una situazione da Palermo, la nostra è una grande società. Il nostro 100% evidentemente non basta, dovremo migliorare. I fischi del pubblico ci stanno, ci seguono sempre facendo sacrifici. Dobbiamo rialzare la testa, da domattina dovremo ripartire. Questa non è la classifica che vogliamo".

Anche il portiere parla degli episodi a sfavore: "Dalla mia posizione non ho compreso il motivo dell'annullamento del rigore a Brunori - ha commentato Pigliacelli- per me c'è un ostacolo alla sua corsa da parte del portiere. Anche il fuorigioco fischiato su Soleri per me è difficile da comprendere, però andiamo avanti".