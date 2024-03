Crisi Palermo: Pohjanpalo show al Barbera, il Venezia vince 3-0 e schizza a +8

Una sconfitta nettissima, senza attenuanti né appello: il Palermo di Eugenio Corini affonda in casa contro il Venezia, 3-0 il finale. Il passivo, però, sta stretto agli uomini di Vanoli che hanno prodotto un’infinità di occasioni. Doppietta del bomber Pohjanpalo, incontenibile, e rete nel finale di Gytkjaer. È un ko che sa di resa, la squadra rosanero ha evidenziato tutti i limiti, tecnici, tattici e atletici riscontrati nell’ultimo periodo. La fase difensiva è stata un disastro per tutti i novanta minuti: terzini altissimi, centrali distanti.

Il risultato è andato in scena impietosamente in campo, con il Venezia che ha avuto vita facile con enormi spazi per fare male. Nemmeno la fase offensiva è da salvare, troppo poco quanto prodotto per impensierire la difesa di una squadra che sta disputando un grande campionato. Ancora una volta finisce sotto accusa la tenuta atletica della squadra, gli avversari hanno corso il triplo rispetto agli interpreti rosanero. Adesso urge una riflessione, occorre concretamente interrogarsi sui tanti perché di questa batosta e sui recenti passaggi a vuoto che rischiano seriamente di compromettere la stagione.

Henderson al posto di Ranocchia

Non ci sono sorprese nell’undici titolare scelto da Eugenio Corini per cominciare la gara: Henderson sostituisce l’infortunato Ranocchia. Nel Venezia Vanoli opta per la coppia offensiva Pohjanpalo-Pierini.

Ritmi alti nelle primissime fasi: il Venezia buca a destra, Altare al 3’ impegna Pigliacelli con una conclusione centrale. I rosanero rispondono con un tentativo di Brunori, ben pescato da Gomes in mezzo. Al 18’ il Venezia passa in vantaggio: cambio gioco che taglia in due il campo, cross in mezzo di Candela e Pohjanpalo di testa trafigge Pigliacelli. Lund in ritardo evidente nel ripiegare sul numero 27 avversario, che guarda in mezzo e pennella indisturbato in favore del bomber.

Alla mezz’ora raddoppio ancora di Pohjanpalo: il bomber si ritrova dopo una sponda tutto solo davanti a Pigliacelli e lo fredda con una trivela precisa. Altro buco clamoroso della difesa rosa, Ceccaroni lascia incomprensibilmente la marcatura e consente al capitano del Venezia di involarsi verso la porta avversaria. Al 43’ Pohjanpalo sfiora la tripletta, Palermo alle corde e incapace di reagire. Un minuto dopo prateria clamorosa per Ellertsson che davanti a Pigliacelli si divora il tris. Primo tempo da incubo per i rosanero, che avrebbero potuto subire anche cinque reti: la squadra di Corini ha sofferto in maniera evidente il diverso passo dei calciatori del Venezia, atleticamente spumeggianti. Bordata di fischi del Barbera al rientro della squadra negli spogliatoi.

La ripresa

Ad inizio ripresa dentro Graves, Vasic ed Aurelio: fuori Nedelcearu, Di Mariano e Lund. Il copione non cambia nei primi minuti del secondo tempo: evidenti difficoltà dei padroni di casa in fase di costruzione, Venezia pericoloso col minimo sforzo. Al 55’ Pigliacelli evita il terzo gol, bella parata su Candela. La squadra di Vanoli arriva in porta in tre passaggi, il Palermo copre malissimo gli spazi in campo lasciando voragini agli avversari. Al minuto 61 Ceccaroni, su cross da punizione di Henderson, scheggia di testa la traversa. Al 77’ out Segre, al suo posto Soleri. La squadra di Corini prova a riaprire la gara ma sono tentativi troppo frenetici e poco razionali. Al minuto 83’ Pigliacelli nega la tripletta a Pohjanpalo, evitando ancora una volta un passivo peggiore. Ma nei minuti finali ecco il tris: segna Gytkjaer, conclusione che buca le mani del portiere rosanero dopo una disattenzione di Graves.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli 5,5; Diakité 5, Nedelcearu 5 (46’ Graves 5), Ceccaroni 4,5, Lund 4,5 (46’ Aurelio 5); Gomes 5,5, Segre 5 (77’ Soleri 5,5); Di Mariano 5 (46’ Vasic 5), Henderson 5,5 (61’ Traorè 5), Di Francesco 5; Brunori 5. Allenatore: Corini 5.

VENEZIA (3-5-2): Joronen 6; Altare 6,5, Idzes 6, Sverko 6; Candela 6,5, Busio 6,5 (80’ Jajalo sv), Tessmann 6, Ellertsson 6 (69’ Bjarkason 6), Zampano 6,5 ( 80’ Svoboda sv); Pierini 6,5 (69’ Olivieri 6), Pohjanpalo 7,5 (86’ Gytkjaer 6,5). Allenatore: Vanoli 7.

Arbitro: Doveri (Roma 1) 5,5.

Reti: 18’ Pohjanpalo, 30’ Pohjanpalo, 91' Gytkjaer.

Ammoniti: 60’ Altare, 63’ Ceccaroni,

Spettatori: 27.058 (12.603 abbonati, 14.455 biglietti venduti).