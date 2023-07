Il Palermo ha il suo Milinkovic Vasic: "Mi ispiro al fuoriclasse serbo, non vedo l'ora di giocare al Barbera"

In tanti lo hanno cercato, serie B, serie A e anche alcuni club esteri: lui ha scelto, senza esitazione, il Palermo. Aljosa Vasic, talento classe 2002 arrivato in questa campagna acquisti estiva dal Padova, è stato presentato in conferenza stampa a Ronzone. Nonostante la giovane età, il calciatore è apparso piuttosto inquadrato sull'obiettivo da raggiungere. La trattativa, pur considerando le molte richieste pervenute al Padova e al suo entourage, è stata rapida: Vasic ci ha messo poco a decidere.

"Ho svolto tutto il settore giovanile nel Padova, - ha esordito il calciatore - tranne un anno a Cittadella. Poi tre anni in prima squadra, sempre col Padova, e lo scorso anno sei mesi a Lecco. Ero allo stadio lo scorso anno per Padova-Palermo e ho visto la gara del ritorno al Barbera in tv. Devo migliorare in moltissime cose, sono un giocatore che dà tutto per la maglia, corre e lotta. Cerco di fare delle giocate quando mi vengono, voglio sempre di dare il massimo. In Serie C l’aspetto fisico mi ha aiutato, c’è un gioco piuttosto frenetico ed intenso. Questi tre anni di prima squadra a Padova mi hanno aiutato a prendere ritmo, a giocare con i grandi".

Vasic ha rivelato di ispirarsi ad un calciatore in particolare, date le sue origini (ha la cittadinanza italiana essendo nato e cresciuto nel padovano ma i suoi genitori arrivano da Banja Luka, ndr): "Essendo serbo mi sono sempre ispirato a Milinkovic-Savic. Sicuramente la cosa che mi piace di lui è come usa il fisico e come usa la qualità: fa tanti gol, è sempre in area, sa costruire ed è completo. Io sono un calciatore diverso ma cerco di migliorare nelle piccole cose, per esempio nelle trasmissioni, nei passaggi. Stare qui a Palermo per un giovane come me è incredibile. Appena ho sentito che mi volevano ho detto subito di sì, per un giovane come me è un sogno".

Un investimento importante che il Palermo ha deciso di fare, credendo fortemente nelle qualità del ragazzo, che non si scompone quando viene paragonato a grandi calciatori.

"Il costo del mio cartellino? Sono un ragazzo che lavora in campo, faccio quello che mi chiedono e darò tutto sul campo per dimostrare il mio valore - ha dichiarato Vasic-. Il Palermo crede tanto in me, mi hanno fatto sentire importante: ci ho messo poco a decidere. Molti giocatori mi hanno parlato bene della squadra, come Andelkovic, mi ha messo sotto la sua ala. Lui parlava sempre bene di questa città, ho avuto subito sensazioni positive quando mi hanno riferito della chiamata rosanero. Ho avuto diversi allenatori in questi anni, anche questo mi ha fatto crescere. I paragoni con Jorginho o Tardelli? Mi fanno piacere, Mandorlini aveva fatto il parallelismo con Jorginho avendolo allenato personalmente. Sogno di diventare un giocatore importante e decisivo, come i nomi ai quali sono stato paragonato. Voglio far crescere la squadra attraverso le mie giocate".

Tra le principali qualità di Vasic c'è anche un'estrema duttilità: una mezzala che può fare anche il trequartista, la seconda punta o giocare largo in un ipotetico tridente: "Sono sempre stato un giocatore duttile, svolgendo sia la fase offensiva sia quella difensiva. Gli allenatori che ho avuto mi hanno fatto fare diversi ruoli. L’anno scorso giocavamo con l’inserimento delle mezzali - ha aggiunto Vasic - mi sono trovato veramente bene. Ho iniziato la carriera da piccolo da seconda punta, prima di giocare in Primavera: col tempo mi hanno arretrato a centrocampo e preferisco fare la mezzala. Sono felice e carico di giocare nel Palermo. Quando parli di Palermo parli di storia. Non mi spaventa la pressione, voglio fare le cose bene come ho sempre fatto. Il Barbera l’ho visto da fuori, l’anno scorso sono stato in vacanza a Palermo. Il calore e la spinta dei tifosi, avendo visto alcune partite in tv, sono incredibili. Non vedo l’ora di giocarci".

Sarà il primo anno in serie B per Alo ma il giocatore non teme la pressione della categoria: "Per me è il primo anno di Serie B, è uno step in avanti. Sono venuto qui per sognare e un giorno giocare in Serie A col Palermo. Sono qui perché hanno ambizioni, programmi chiari. Sono un ragazzo umile e che lavora, per me Palermo è la situazione perfetta”.

L'esultanza di Vasic, soprattutto sui social, è stata spesso ripresa e il giocatore ha svelato come è nata: "L’esultanza che faccio? Il mio soprannome è Alo, che in serbo vuol dire pronto, per questo mimo la risposta al telefono. Nazionale? Spero che giocare qui mi aiuti, tutti i calciatori sognano di giocare nella propria nazionale. Aspetterei la nazionale serba, speriamo che un giorno mi chiamino".

Chiusura di conferenza dedicata ai primi giorni di lavoro in ritiro e al calore del pubblico palermitano. "Non ho ancora scelto il mio numero di maglia. Ho giocato con Soleri a Padova, è un ragazzo eccezionale, ho sempre avuto un bel rapporto con lui. A me piace tanto lavorare, i ragazzi sono ottimi e mi sto integrando bene anche a livello di gioco. Sto cercando di capire il più possibile in questi giorni, anche per quanto riguarda il ritmo: qui fai presto a migliorare. Palermo ha tanti tifosi e a noi questo ci dà la spinta giusta per fare le cose in grande. Per noi è importantissimo avere i tifosi a fianco - ha concluso Vasic - con loro cercheremo di non mollare mai in campo".