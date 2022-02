Palermo, si fermano Valente e Crivello: per entrambi problemi al polpaccio

Serie C Girone C

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Palermo, che in questo periodo non sembra poter rimanere vuota a lungo. La società ha infatti comunicato gli infortuni di Nicola Valente e Roberto Crivello, entrambi costretti ai box per problemi ai polpacci, accertati dopo un esame ecografico.

Al numero 30 rosanero, unico giocatore assieme a Luperini ad aver giocato da titolare tutte le partite della gestione Baldini, è stato riscontrato un sovraccarico funzionale al polpaccio sinistro: il terzino sinistro di Mondello è invece alle prese con una lesione distrattiva di primo grado sul gemello mediale del polpaccio destro.

Il Palermo ha reso noto che i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore: entrambi sono dunque a rischio per la prossima partita, lo scontro diretto contro la Virtus Francavilla, quarta forza del girone C di Serie C.