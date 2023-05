Il Trani non si presenta, primi tre punti nella fase interregionale per il Palermo under 17 femminile

Il Palermo under 17 femminile conquista i primi tre punti nel gruppo 4 della seconda fase interregionale del campionato di categoria.

L’Apulia Trani, infatti, non si è presentata ieri in campo. Si va verso il 3-0 a tavolino. Risultato che permette alle baby rosanero di sbloccarsi e di agguantare al quinto posto in un girone con le pari età di Roma, Napoli, Roma Calcio Femminile, Lazio e, appunto Apulia Trani.

L’ultima partita in calendario è prevista per il prossimo 6 maggio in casa delle pugliesi fanalino di coda. Le baby aquile si sono qualificate alla seconda fase del campionato vincendo ampiamente tutte le partite del girone siculo-calabro superando agevolmente la Jsl Junior Sport Lab, il Cosenza, il Catanzaro, il Crotone, l’Unime Arl e la Reggina.