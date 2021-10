Palermo, Filippi fa la conta degli infortunati: emergenza difesa contro la Turris

Serie C Girone C

Come già successo nella sfida contro il Foggia per il tecnico del Palermo Giacomo Filippi gli uomini a disposizione saranno ancora contati a causa degli infortuni. In vista della trasferta di Torre del Greco contro la Turris i rosanero, già privi di Buttaro per squalifica, non recuperano né Accardi né Marconi. A questa lista si aggiunge anche Valente, che non sarà della partita. Persiste dunque il rischio per il Palermo di avere ancora una volta due soli esterni a disposizione: tutto dipenderà dalla condizione di Almici, che ha da poco recuperato dalla distrazione muscolare di tre settimane fa.

"Alberto Almici è clinicamente guarito - si legge nel report diramato dalla società rosanero - dall’infortunio muscolare alla coscia destra. Da valutare le sue condizioni fisiche, che saranno considerate tecnicamente da mister Filippi per la gara di domenica contro la Turris. Assenti sicuramente Accardi, Marconi e Valente. Il difensore palermitano è appena tornato da Siviglia dove, in collaborazione con lo staff rosanero, ha ricevuto cure specialistiche per una fibrosi al polpaccio destro. Ivan Marconi sta proseguendo le terapie per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Nicola Valente sta invece continuando l’allenamento personalizzato e le terapie per il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, con edema osseo al malleolo. Saranno nuovamente valutate domani, invece, le condizioni di Andrea Silipo che oggi in allenamento ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e si è già sottoposto alle terapie del caso con lo staff sanitario rosanero"