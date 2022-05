Palermo, con la Triestina il record stagionale di spettatori per la C: venduti 26.000 biglietti

Entusiasmo alle stelle per il Palermo che dopodomani sera è chiamato a vistare il passaporto per l'approdo al secondo turno nazionale dei playoff nel match di ritorno contro la Triestina forte del 2-1 dell'andata. Al secondo giorno di vendita libera dei biglietti della gara in programma giovedì sera al Renzo Barbera sono stati staccati più di 26.000 biglietti: un numero che rappresenta il record di presenze stagionali per quanto riguarda la Serie C. Adesso l'obiettivo è quello sia di superare il record stagionale della Serie B, fissato in 26.904 tagliandi, che soprattutto il record storico di spettatori del Palermo in Serie C che si assesta a 27.206 biglietti. Numeri e prospettive che testimoniano come in questo periodo, tra City Group e risultati, si sia riaccesa la passione dei tifosi.

Tifosi che hanno scelto quello che per loro è stato l'Mvp del campionato rosanero, nominando (come d'altronde prevedibile) Matteo Brunori, re dei bomber della Serie C e mattatore assoluto della stagione del Palermo. L'italo-brasiliano è stato votato come miglior giocatore della stagione 2021/22 dalla community dei tifosi registrati sull’app ufficiale del Palermo. I sondaggi Mvp, lanciati alla fine di ogni partita e alla fine di ogni mese solare, dall'inizio della stagione hanno raccolto quasi 100.000 voti. Brunori è risultato il giocatore preferito dai tifosi ben 22 volte su 47 sondaggi.



Il numero 9 rosanero è stato premiato oggi pomeriggio presso lo store Gagliano Gioielli, sponsor della squadra, che ha omaggiato il giocatore con un premio speciale.