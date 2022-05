Palermo-Triestina, sale la febbre playoff: curve a cinque euro per entrambe le partite

Comincia a salire la febbre playoff in città per la doppia sfida tra Palermo e Triestina, una partita che al di là del fascino e delle suggestioni che evoca può segnare per il club rosanero l’inizio della cavalcata per il rilancio. Una situazione che, al netto di qualche sfumatura differente, è speculare anche per il club alabardato, consapevole del prestigio del match e dell’importanza della posta. Per consentire ai tifosi dei due club di poter stare vicino alle loro squadre in questo frangente significativo si è deciso di fissare il prezzo dei biglietti di curva a cinque euro per entrambe le partite.

A comunicare questa scelta è stato il presidente della Triestina Mauro Milanese, che sui canali ufficiali del club ha spiegato come la decisione sia stata presa di comune accordo con la società di via Villa Malta. Ci sarà dunque da aspettarsi sia all’andata che al ritorno il pubblico delle grandi occasioni per come non lo si vede da tempo anche a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.

In tal senso si registra una risposta già importante da parte dei tifosi rosanero: secondo quanto raccolto da TriestePrima sarebbero infatti già quasi 500 i biglietti del settore ospiti venduti in vista della sfida di andata, in programma domenica pomeriggio alle 17.30 al Nereo Rocco. Un numero questo che potrebbe anche salire in queste ore che precedono la partita, il cui ritorno è invece in programma giovedì sera alle 20.30 in un Renzo Barbera che per l'occasione sembra destinato a riempirsi come ai vecchi tempi.