Palermo, sale la febbre per la sfida contro la Triestina: già 12.300 i biglietti venduti

Dopo la vittoria del Nereo Rocco si accende l'entusiasmo per il Palermo, chiamato a vistare il passaporto per l'approdo al secondo turno nazionale dei playoff nel match di ritorno contro la Triestina. Sono infatti già 12.300 i tagliandi venduti per la gara in programma giovedì sera al Renzo Barbera: ai 2.300 venduti nella prima fase si sono aggiunti 10.000 biglietti staccati nella fase di vendita libera cominciata ieri. Un numero che nelle prossime ore sembra destinato a crescere ulteriormente, segno del fatto che nell'ultimo periodo, sia per la possibilità di entrare in orbita City sia per la possibilità di andare in Serie B, sia cresciuto il trasporto dei tifosi.

Tifosi che hanno scelto quello che per loro è stato l'Mvp del campionato rosanero, nominando (come d'altronde prevedibile) Matteo Brunori, re dei bomber della Serie C e mattatore assoluto della stagione del Palermo. L'italo-brasiliano è stato votato come miglior giocatore della stagione 2021/22 dalla community dei tifosi registrati sull’app ufficiale del Palermo. I sondaggi Mvp, lanciati alla fine di ogni partita e alla fine di ogni mese solare, dall'inizio della stagione hanno raccolto quasi 100.000 voti. Brunori è risultato il giocatore preferito dai tifosi ben 22 volte su 47 sondaggi.



Il numero 9 rosanero sarà premiato oggi, martedì 10 maggio, alle ore 18:00 presso lo store Gagliano Gioielli in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 95. La gioielleria, sponsor di maglia del Palermo, regalerà al giocatore un premio speciale. Un'occasione per incontrare anche i tifosi e scattare qualche foto insieme. A Matteo i complimenti da parte di tutta la famiglia del Palermo F.C.