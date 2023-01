Palermo, testa già all'Ascoli: Corini ritrova Buttaro

E' ripresa questo pomeriggio, a Boccadifalco, la preparazione del Palermo in vista del prossimo match esterno in casa dell'Ascoli. I rosanero hanno svolto un'attivazione tecnica, un lavoro aerobico, possesso palla e una partita a tema. Alessio Buttaro ha lavorato parzialmente in gruppo: una buona notizia per Corini, che potrebbe ritrovare il calciatore scuola Roma per le convocazioni del prossimo match.

In seguito alla visita di controllo clinico effettuata stamattina da Massimiliano Mosca, alla presenza di Roberto Matracia, Claudio Gomes ha potuto riprendere l'attività fisica seguendo un programma di recupero personalizzato. Davide Bettella, a scopo precauzionale, ha anticipato la fine dell'allenamento a causa di un risentimento muscolare. Terapie, infine, per Luca Vido.