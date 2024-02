Palermo, la delusione di Corini: "Faccio fatica a trovare delle cose positive, troppa frenesia"

"Quando perdi in casa fai fatica a trovare delle cose positive, è una gara difficile da dimenticare ma dobbiamo farlo". Eugenio Corini è abbastanza amareggiato a fine partita nella sua analisi in sala stampa. Il tecnico rosanero ha provato a spiegare il ko con la Ternana, precisando che a suo avviso la squadra non ha avvertito la pressione di dover vincere anche per dimenticare la delusione del pari di Cremona.

"Abbiamo approcciato bene la gara - ha esordito Corini - ma abbiamo subito preso il gol, poi siamo stati bravi a riprenderla con un bel tiro di Lund. Nella ripresa abbiamo commesso alcuni errori e poi è diventato difficile riprenderla. Loro si sono chiusi molto bene, dovevamo fare meglio in alcune giocate perché a volte le abbiamo forzate. Ci siamo allungati, siamo andati in quella classica situazione nella quale diventa complicato contro avversari che difendono bene".

I rosanero hanno palesato una condizione atletica piuttosto opaca, soprattutto nella ripresa: a giudizio di Corini, però, non è stato questo il problema.

"Non è un concetto di condizione atletica - ha puntualizzato l'allenatore - credo piuttosto tattico: loro hanno preso coraggio e noi siamo andati in difficoltà. Non credo inoltre che il pari di Cremona abbia influito, la squadra aveva iniziato bene la gara e nonostante fosse sotto era anche riuscita a riprenderla. Siamo diventati frenetici e confusionari, questo ci ha impedito di essere lucidi e costruire bene la manovra. Ci siamo allungati troppo e loro ne hanno approfittato: non siamo riusciti ad essere compatti e abbiamo agevolato i nostri avversari. Dopo il secondo gol loro ci è mancata pazienza nel ripartire".

Infine il tecnico si è soffermato sull'esordio di Chaka Traorè: "Ha fatto una buona partita, un ottimo impatto".

In sala stampa anche Jacopo Segre, che oggi non è riuscito ad incidere molto come tutto il gruppo: "Abbiamo attaccato tanto ma dovevamo farci trovare pronti nelle ripartenze - ha dichiarato - serviva maggiore equilibrio in certi momenti. Nel primo tempo avremmo dovuto concretizzare di più, tra quattro giorni avremo la possibilità di rifarci. Siamo partiti bene e forte, volevamo sbloccarla subito. Abbiamo preso il gol con un tiro da fuori, poi abbiamo messo la voglia di riportare la gara in equilibrio e ci siamo riusciti. Le partite ravvicinate possono incidere sulle condizioni fisiche, anche se questo vale anche per i nostri avversari. Serviva maggiore attenzione su determinate situazioni”.