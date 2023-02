Dagli sputi di Bandecchi al ritorno di Lucarelli: la Ternana sbarca a Palermo con 50 tifosi al seguito

Il ritorno di Cristiano Lucarelli anima la vigilia di Palermo-Ternana in casa rossoverde. Un match infrasettimanale, in programma martedì 28 febbraio (ore 20.30), diretto da Gianpiero Miele di Nola. Gli umbri, dopo aver svolto una seduta di allenamento sono partiti per la Sicilia. Sei le assenze accertate poiché allo squalificato Proietti si sommano le defezioni di Capuano, Ghiringhelli, Agazzi, Donnarumma e Favilli. Una buona notizia per i ternani arriva dall’infermeria: Valerio Mantovani ha infatti recuperato dall’infortunio ed è regolarmente presente nella lista dei convocati.

Nelle scorse ore intanto è arrivata la fumata bianca per Cristiano Lucarelli che torna così ad allenare la Ternana, esattamente dopo dodici partite. Il tecnico potrà contare sui componenti del suo staff e potrebbe addirittura essere presente allo stadio Barbera di Palermo.

La decisione di richiamare Lucarelli è maturata nelle ultime ore, dopo essere stata caldeggiata dal presidente Bandecchi protagonista di un infuocato quarto d'ora, con tanto di sputi ad alcuni tifosi, al termine del ko interno col Cittadella. Una scelta dettata anche dal contratto in essere che vincola l’allenatore al club ed anche dal fatto che Lucarelli conosce piuttosto bene tutti i calciatori in rosa.

La seduta di stamattina è stata diretta da Carlo Mammarella e Paolo Favaretto. Allo stadio Barbera dovrebbe sedere in panchina Cristiano Lucarelli che raggiungerà, con il suo staff, la prima squadra rossoverde nella serata di oggi, lunedì 27 febbraio. Nella spedizione dei 21 sono stati aggregati due calciatori della Primavera. Si tratta di Mirko Ferrante e Carmelo Ferrara, entrambi centrocampisti.

Nonostante il turno infrasettimanale e la distanza, i tifosi rossoverdi non faranno mancare il proprio apporto. Al momento sono stati venduti 50 tagliandi che potrebbero ulteriormente aumentare, prima della chiusura della prevendita prevista per le 19.

fonte TerniToday