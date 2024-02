Flop Palermo, tonfo al Barbera con la Ternana: perde 3-2 e le rivali scappano

Serviva vincere per provare a dare un concreto significato al pareggio di Cremona, archiviando il grande rimpianto. Invece, il Palermo crolla clamorosamente in casa contro la Ternana, diciassettesima in classifica: gli umbri sbancano il Barbera 3-2. I rosanero sono andati subito sotto dopo dieci minuti, poi hanno trovato il pari con un eurogol di Lund. Nella ripresa, però, un’allarmante condizione atletica dei padroni di casa ha spianato la strada alla vittoria della Ternana, oltre agli errori difensivi di un Ceccaroni disastroso. Il centrale rosanero ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare, incappando in una serata decisamente da dimenticare: sulle disattenzioni dell’ex Venezia arrivano tutte e tre le reti ospiti. Nel finale un tiro cross di Brunori letto male da Iannarilli determina la seconda rete dei rosanero. La squadra di Corini perde l’imbattibilità al Barbera, dopo 5 vittorie consecutive. Uno stop pesantissimo, che allontana il secondo posto: la Cremonese, adesso, è a +4, con il Venezia che giocherà domani.

Le scelte iniziali: Lund e Gomes in campo, prima da titolare per Traorè

Corini sceglie Traorè dall’inizio nel tridente d’attacco, con Di Mariano a destra e Brunori al centro. Lund recupera e si riprende la corsia di sinistra, c’è anche Gomes in mediana. I rosanero partono con grande ritmo, Chaka sgasa e si conquista falli preziosi con serpentine geniali. Al 6’ Brunori incoccia la traversa con un esterno morbido delizioso. Al 10’, alla prima occasione, la Ternana passa in vantaggio: errore di Ceccaroni che innesca Raimondo, palla in mezzo per Pereiro e conclusione vincente del numero dieci umbro dal limite dell'area. Pochi istanti dopo Pigliacelli, con le ginocchia, dice di no alla conclusione da fuori area di Pyyhtia.

La squadra di Corini sembra accusare momentaneamente il colpo, diversi errori in fase di disimpegno: Segre, per due volte consecutive, consegna il pallone agli avversari. Al 19’, però, la parità viene ristabilita grazie ad un eurogol di Lund: lo statunitense lascia partire un missile da fuori area che piega le mani di Iannarilli. Gol fantastico, esplode il Barbera: prima gioia in maglia rosanero per l'ex terzino dell'Hacken. Al 27’ Ranocchia col mancino chiama Iannarilli ad una pronta risposta.

Il Palermo cerca la rapidità nella propria manovra mentre la Ternana riparte a memoria e diligentemente. Al 32’ ancora Ranocchia protagonista con un sinistro potente, palla alta di poco. Le squadre tendono ad allungarsi, spazi da una parte e dall’altra: entrambe le formazioni non sembrano particolarmente brillanti dal punto di vista atletico. Il primo tempo si conclude sul parziale di 1-1, 45 minuti gradevoli nel complesso: nel Palermo è mancata un po’ di lucidità, troppa frenesia talvolta nelle ripartenze. La Ternana ha concesso molti spazi, i padroni di casa hanno espresso un buon calcio anche se in alcune circostanze si sono esposti a pericolosi contrattacchi a campo aperto tenendo il baricentro molto alto.

Il secondo tempo

La ripresa comincia con gli stessi 22 interpreti della prima frazione. Al 49’ ci prova a giro Raimondo, difesa rosanero impreparata su una rapida verticalizzazione avversaria. Breda chiede ai suoi di passare ad una sorta di 4-5-1, con Carboni che agisce da terzino sinistro. La costruzione dal basso dei rosanero non è perfetta, troppe imprecisioni in fase di disimpegno. Al 56’ cambi per Corini: out Traorè per Di Francesco, fuori anche Lund per Aurelio. Il giovane talento scuola Milan ha mostrato buona personalità e grande abilità nei dribbling ma è chiaro che deve ancora crescere, soprattutto tatticamente. Il giro palla dei padroni di casa è meno fluido rispetto al primo tempo, la Ternana copre meglio gli spazi. Al 64’ Ternana in vantaggio: Ceccaroni cicca l’intervento scivolando goffamente e innesca l’attacco umbro concluso dal piattone di Pyyhtia. Grave l’errore del difensore, il secondo del match. Altri cambi per Corini, l’allenatore inserisce Soleri ed Insigne al posto di Segre e Di Mariano. Al 74’ la Ternana segna il terzo: è Raimondo a bucare Pigliacelli, dopo una copertura disastrosa di Ceccaroni. Allo scadere un tiro cross di Brunori beffa Iannarilli per il 2-3 finale.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli 5,5; Diakité 5,5 (80’ Vasic sv), Nedelcearu 5,5, Ceccaroni 4, Lund 6 (56’ Aurelio 5,5); Gomes 5,5, Segre 5,5 (72’ Soleri 5,5); Di Mariano 5,5 (72’ Insigne 5,5), Ranocchia 5,5, Traorè 5,5 (56’ Di Francesco 5,5); Brunori 5,5. Allenatore: Corini 5.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6; Sgarbi 6, Capuano 6, Dalle Mura 6,5; Casasola 5,5, Luperini 6 (82’ Labojko sv), Amatucci 6, Pyyhtia 7 (66’ De Boer 5,5), Carboni 5,5; Pereiro 7, Raimondo 7 (82’ Favilli sv). Allenatore: Breda 7.

Arbitro: Bonacina (Bergamo) 5,5.

Reti: 10’ Pereiro, 19’ Lund, 64’ Pyyhtia, 74’ Raimondo, 95' Brunori.

Ammoniti: 66’ Diakitè, 67’ Segre, 76’ Carboni, 94' De Boer.

Spettatori: 27.404 (12.603 abbonati, 14.801 biglietti venduti).