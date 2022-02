Prato del Barbera da preservare per la Nazionale, rinviata al 30 marzo Palermo-Taranto

Serie C Girone C

Nuovo rinvio per la sfida tra Palermo e Taranto, valida per la ventiduesima giornata di Serie C girone C. La partita, originariamente prevista il 16 gennaio, era stata rinviata al 23 febbraio a causa della situazione epidemiologica legata al Covid e allo slittamento della ripresa. Adesso arriva un nuovo cambio di programma: la partita si giocherà il 30 marzo.

A renderlo noto è la Lega Pro in comunicato ufficiale: "La Lega Italiana Calcio Professionistico, - vista la comunicazione trasmessa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; - attesa la possibilità di far disputare la partita della Nazionale Italiana contro la Macedonia del Nord allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo; - considerata l’importanza e la valenza internazionale dell’evento, in quanto partita di Play Off per la qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022; dispone che la disputa della partita Palermo-Taranto, valevole per il Girone C del Campionato Serie C della stagione 2021/2022 e già programmata per il giorno 23 febbraio 2022, venga posticipata alle ore 21.00 di mercoledì 30 marzo 2022".

A determinare verosimilmente la decisione la necessità di tutelare il manto erboso dello stadio, che sarà sottoposto ad una fase di forte stress: anche senza la partita contro il Taranto restano infatti cinque gli impegni casalinghi del Palermo (Messina, Juve Stabia, Turris, Vibonese, Fidelis Andria) a precedere il primo turno dei play-off per i mondiali.