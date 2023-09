Palermo, SumUp sponsor ufficiale dei rosanero nella nuova stagione

SumUp, attiva nel settore dei pagamenti digitali, sarà lo sponsor ufficiale del Palermo nella stagione calcistica 2023/2024. Con un comunicato sul proprio portale, la società di viale del Fante ha annunciato la nuova partnership, il cui scopo è rafforzare la presenza italiana di SumUp, in particolare in Sicilia.

SumUp è un’azienda attiva a livello globale nella tecnologia finanziaria, che permette alle imprese di tutte le dimensioni di ricevere pagamenti in modo rapido e semplice, sia in negozio che online, e di gestire le attività in maniera integrata attraverso un ecosistema completo di soluzioni di business. La sponsorizzazione prevede la visibilità del brand SumUp al Renzo Barbera e all’interno di appositi spazi pubblicitari messi a disposizione dalla società, nonché la possibilità di organizzare eventi o altri format promozionali in collaborazione con i calciatori del Palermo.

La partnership con il Palermo appare particolarmente strategica per SumUp. Negli ultimi anni, infatti, le province siciliane hanno mostrato una sempre maggiore propensione al cashless: a Ragusa, Messina, Trapani e Palermo si riportano le più alte percentuali di pagamenti senza contatto con carte o smartphone; a Caltanissetta, Palermo, Catania, Ragusa e Messina nel 2023 sono stati registrati tra gli scontrini cashless più bassi d’Italia, a conferma della crescita dei pagamenti digitali in tutta l’isola.

Lo ribadisce anche Marc-Alexander Christ, Co-founder di SumUp : "La Sicilia rappresenta un focus fondamentale: la partnership con il Palermo mira a rafforzare la nostra presenza locale dove, tra le ambizioni di crescita, c’è quella di potenziare la collaborazione con i commercianti siciliani attraverso la creazione di offerte personalizzate per il loro business”.

“Siamo orgogliosi di condividere parte del nostro percorso con SumUp, con cui condividiamo la visione, con una spiccata tendenza all’innovazione e l’orientamento all’efficienza per creare sempre più opportunità di crescita dell’intero sistema”, queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

La mission di SumUp è sostenere i commercianti offrendo loro strumenti semplici, convenienti e adatti alle loro esigenze per gestire tutte le attività quotidiane, dai pagamenti in store e online al monitoraggio delle proprie finanze, fino alle relazioni con i clienti.