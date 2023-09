Palermo in casa contro il Sudtirol: Insigne non convocato, rebus formazione per Corini

La notizia del giorno, in casa Palermo, è l’assenza di Roberto Insigne nel match di domani pomeriggio al Barbera contro il Sudtirol: l’esterno napoletano non è stato convocato, a causa di un virus intestinale che lo ha messo k.o.

Lo ha annunciato in conferenza stampa Eugenio Corini, costretto a fronteggiare diverse assenze nella gara contro gli altoatesini. Ales Mateju, invece, è stato recuperato in extremis anche se difficilmente verrà impiegato dal primo minuto: il suo sostituto dovrebbe essere Graves, già impiegato sulla corsia di destra in passato.

“Insigne ha fatto tutta la rifinitura ma non stava benissimo - ha esordito in sala stampa il Genio - il malessere è aumentato dopo. È un virus intestinale, è andato dal medico ma ha 38 di febbre, non può essere a disposizione. Mateju è recuperato, valuterò domani mattina: ha retto per tutta la rifinitura e mi riservo di valutare se potrà far parte della gara. Il suo è un problema alla caviglia. Graves nelle varie rotazioni dei centrali è quello che si è adattato di più per giocare a destra. Lo avete visto lì anche nell’amichevole col Melita, come allenamenti è quello che ne ha di più: lo tengo in considerazione, potrebbe partire dall’inizio o entrare a gara in corso”.

Dunque, un vero rebus di formazione per i rosanero: Corini deve gestire i cambi in zona offensiva e potrebbe anche decidere di giocare con il trequartista. Sì, perché le assenze impongono una lettura globale del match e giocare con il classico 4-3-3 comporterebbe avere come unico cambio in attacco solamente Soleri.

Si fa strada, allora, l’ipotesi di un 4-3-1-2. Sulla corsia di destra il favorito, come detto, è Graves mentre a sinistra Aurelio dovrebbe tornare titolare dal primo minuto. In mezzo al campo Stulac dovrebbe cominciare in cabina di regia, con Vasic e Segre a coprirlo. A supporto delle due punte potrebbe agire Henderson, ruolo che ha ricoperto all’Empoli con ottimi risultati sotto la guida di Andreazzoli. In avanti insieme a capitan Brunori potrebbe cominciare Mancuso, con Di Francesco pronto a subentrare nella ripresa. Di Francesco, in realtà, potrebbe anche affiancare Brunori da seconda punta ma in questo caso molto dipenderà dal piano partita che Corini intende attuare. Partire con due punte strutturate come Brunori e Mancuso potrebbe rivelarsi efficace contro una squadra compatta come il Sudtirol.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-1-2): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Segre, Henderson; Brunori, Mancuso.

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi; Rover, Broh, Tait, Ciervo; Casiraghi; Odogwu.

Qui Sudtirol

“Sono stati la prima società a dichiarare l'obiettivo: andare in Serie A. Domenica lì troveremo uno stadio con 30 mila persone contro una squadra che vuole prendere la testa della classifica, poi non dimentichiamo che loro hanno anche una partita in meno”. Pierpaolo Bisoli ha presentato così la sfida di domani pomeriggio contro i rosanero. Il tecnico degli altoatesini ha precisato come la sua squadra voglia fare la partita al Barbera, ricordando anche il successo dello scorso anno: "Noi andremo lì rispettando l’avversario – ha sottolineato l’allenatore - ma consapevoli di avere dei valori importanti. Io credo che possiamo fare risultato, magari ci batteranno però saremo orgogliosi tutti perché andremo lì a fare la partita. Credo abbiano fatto un mercato molto importante e anche l’anno scorso hanno fatto un buon campionato. Andremo là e troveremo 30mila persone che hanno voglia di prendere la testa della classifica”.

Statistiche, precedenti e curiosità

Seconda gara consecutiva contro una squadra imbattuta in campionato per il Palermo: lo era il Venezia martedì sera, lo è il Sudtirol domani pomeriggio. Gli altoatesini viaggiano sulla stessa falsariga dello scorso anno, sia tatticamente che dal punto di vista dei risultati: la squadra di Bisoli gioca con grande compattezza e pareggia tanto.

Il Palermo è una vera cooperativa del gol, sono 8 i marcatori totali andati a segno sinora. I rosanero hanno segnato 3 reti dopo il 90’, il sudtirol 2 nei minuti di recupero. Nel primo quarto d’ora, inoltre, i siciliani hanno siglato 3 reti dall’avvio del campionato.

Si affrontano le due estremità geografiche del campionato: 1537 km separano Palermo e Bolzano. Corini non ha mai battuto il Sudtirol in 3 precedenti: 2 nella scorsa stagione (1 sconfitta e 1 pari) e l’altro match quando allenava il Frosinone nel 2011/2012 (sconfitta). Sfide in equilibrio tra Corini e Bisoli: in 5 precedenti, una vittoria ciascuno e tre pareggi. Per Bisoli, contro i rosanero, una vittoria, tre pareggi e due sconfitte (i due successi rosanero risalgono al 2013/14 quando Bisoli allenava il Cesena).

Broh e Rauti gli ex di turno in campo domani. Il Sudtirol è reduce da tre pareggi consecutivi, fuori casa invece ha totalizzato una vittoria e due pareggi.