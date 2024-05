Gli operai morti a Casteldaccia, il Palermo giocherà la gara contro il Sudtirol con il lutto al braccio

In occasione della prossima gara contro il Sudtirol, il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio. A comunicarlo lo stesso club di viale del Fante, che ha chiesto e ottenuto dalla Lega calcio l'autorizzazione.

Un gesto per manifestare "solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, tragicamente colpite dall'ennesimo incidente sul lavoro", si legge in una nota pubbicata dalla società sul proprio sito internet. Nella partita, di fatto, più importante della stagione, i rosanero giocheranno col lutto al braccio: la squadra di Mignani dovrà vincere per avere la certezza di blindare il sesto posto in vista dei playoff.

In caso di pareggio o sconfitta dovrà necessariamente monitorare i risultati delle inseguitrici. Nel passato recente, il lutto al braccio venne indossato anche per la scomparsa di Biagio Conte, durante il match col Bari del gennaio 2023.