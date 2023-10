Aurelio manda in estasi il Barbera, l'esultanza del terzino: "Una vittoria da grande squadra"

Secondo gol in maglia rosanero, ancora di testa: Peppe Aurelio è il match winner di giornata, grazie al suo stacco vincente ha regalato tre punti pesantissimi al Palermo. Dopo la zuccata della scorsa stagione contro il Modena, questo pomeriggio un'altra incornata: non era facile coordinarsi su quel cross teso di Henderson.

“Mandare a segno diversi marcatori è molto importante - ha detto Aurelio in sala stampa - ci sentiamo importanti come gruppo: tutti possono sbloccare la gara, credo sia un fattore significativo. Siamo entrati in campo nella ripresa con grande concentrazione e determinazione, abbiamo sfruttato le chances che abbiamo creato: abbiamo risposto da grande squadra. Il gol? Devo rivederlo ancora, tutto lo staff mi ha fatto i complimenti così come i compagni: questa rete era molto più difficile rispetto al primo gol segnato contro il Modena lo scorso anno".

Il terzino torna poi sul dualismo con Lund, precisando come questa concorrenza faccia bene ad entrambi: "Sono contentissimo per questo gol - ha proseguito il calciatore laziale - è tutto merito del lavoro svolto quotidianamente in allenamento. Con Lund mi trovo benissimo, abbiamo un bel rapporto: questa competitività aiuta entrambi, la concorrenza fa bene: ci stimola a fare bene partita dopo partita”.

A commentare la vittoria dei suoi, a fine match, anche l'allenatore: Corini, al triplice fischio, ha esultato come quando vestiva la maglia rosanero da calciatore. Di quella grinta, di quella passione si erano innamorati i tifosi palermitani.

“Abbiamo avuto fede durante la partita, ci abbiamo creduto sostenuti da un pubblico strepitoso: quando si crea questa connessione al Barbera tra pubblico e squadra scatta qualcosa di magico, diventa difficile per tutti. L’abbiamo vinta insieme, una grande soddisfazione. Nel finale ho esultato moltissimo perché ne sentivo il bisogno, c’era un’atmosfera bellissima: il pubblico ha spinto sempre, anche dopo lo svantaggio. Avevo voglia di fare il giocatore, è stato bello esultare con i tifosi”.

Per la prima volta sotto la gestione Corini, il Palermo ha vinto in rimonta ribaltando lo svantaggio iniziale. Una vittoria molto pesante, che contribuisce ad aumentare l’autostima del gruppo: i rosanero sono secondi in classifica, con una gara da recuperare.

“Ho detto ai ragazzi che c’era una montagna da scalare – ha esordito Corini – dovevamo farlo, però, tutti insieme: solo così si poteva arrivare in cima. Ho detto ai ragazzi di giocare da compagni di cordata, fidarsi l’uno dell’altro. L’atto di fede è sapere che dovrai giocare così contro una squadra che non riesci a schiodare. Vincere in rimonta non è mai facile, lo scorso anno avevamo creato i presupposti in questo tipo di gare ma non eravamo mai andati oltre il pareggio”.

Il Genio è stato bravo nella lettura dei cambi, inserendo Gomes e Coulibaly per tenere la squadra più corta: “Non possiamo difendere soltanto con Pigliacelli e Lucioni – ha precisato Corini – volevo equilibrio in mezzo al campo con Gomes e Coulibaly. Abbiamo tenuto la squadra corta e abbiamo vinto. Anche l’ingresso di Soleri è stato fondamentale, ero sicuri potessimo vincerla. Il pubblico ha avuto pazienza, confortando la squadra in ogni momento. Una squadra vincente è in grado di vincere tante tipologie di gare, soprattutto quelle come questa di oggi: difficili, chiuse, contro avversari che concedono pochissimo. Mi piace il fatto che siano tutti coinvolti - ha concluso il Genio - abbiamo mandato a segno dieci marcatori diversi in questo inizio di campionato: credo sia importante avere una molteplicità di soluzioni”.