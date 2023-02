Per il Palermo doppia seduta d'allenamento: lavorano a parte Marconi, Nedelcearu e Valente

Archiviata la partira col Frosinone, doppia seduta oggi per il Palermo allenato da Eugenio Corini in vista della trasferta di Bolzano contro il Sudtirol. I rosanero, come comunicato dalla società nel report quotidiano, hanno effettuato di mattina un "circuit training" in palestra, mentre di pomeriggio in campo un'attivazione con cambi di direzione, gioco di posizione, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e una partitella a tema.

Lavoro differenziato programmato per Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu e Nicola Valente. Non si conoscono i tempi di recupero di Nedelcearu, uscito anzitempo durante la partita col Frosinone: gli esami hanno escluso lesioni e verrà valutato giorno per giorno. Filtra ottimismo sui tempi di recupero, non è totalmente da escludere una sua convocazione col Sudtirol.