Stacco imperiale di Aurelio, Sudtirol battuto in extremis: il Palermo resta secondo

Un colpo di testa di Aurelio regala, ad un minuto dal novantesimo, i tre punti al Palermo: al Barbera contro il Sudtirol finisce 2-1, al termine di una sfida intensa e complicata nella quale i rosanero erano andati in svantaggio. Dopo un primo tempo dominato, al 38' Ciervo firma il gol del vantaggio altoatesino. Nel secondo tempo, però, la squadra di Corini reagisce immediatamente e trova il pari al secondo minuto con Ceccaroni. Nel finale è Aurelio a far esplodere il Barbera, grazie ad un preciso colpo di testa che sbatte sulla traversa e termina in rete. Una gara sofferta per il Palermo, che ha avuto non poche difficoltà nello scardinare il muro difensivo della squadra di Bisoli. Tre punti fondamentali per i siciliani, secondi in classifica con una gara da recuperare.

Le scelte iniziali

Nella formazione iniziale rosanero c’è Mateju, pienamente recuperato dopo il trauma alla caviglia subito a Venezia. Lund preferito ad Aurelio sulla corsia di sinistra, Vasic è titolare con Stulac e Segre in mezzo al campo. In attacco il trio è formato da Mancuso, Brunori e Di Francesco. Bisoli, rispetto alle sensazioni della vigilia, preferisce Lunetta a Rover. Sono 24.402 gli spettatori presenti al Barbera, 11.799 i biglietti staccati oltre ai 12.603 abbonati.

Il Palermo comincia il match con buon ritmo, Stulac prova a pennellare in profondità non appena ha la possibilità di lanciare i compagni verso la porta avversaria. La squadra di Corini schiaccia il Sudtirol nella propria metà campo, il fraseggio rosanero è pulito e rapido: la formazione altoatesina non riesce ad uscire. Al 18’ ci prova Segre di testa sfruttando un bell’assist di Di Francesco, palla fuori di poco. Il Sudtirol ha notevoli difficoltà nell’imbastire azioni offensive, gli altoatesini si limitano a difendere e a coprire gli spazi con ordine. Il Sudtirol passa al 38’ con il primo e unico tiro in porta: Ciervo calcia a giro e Pigliacelli non può nulla. Un’esecuzione che ricorda molto la conclusione vincente di Canotto, nel match di venerdì scorso contro il Cosenza. Al 42’ chance per Brunori, che di testa sfiora il pari: l’attaccante riceve palla da una sforbiciata di Segre, ben pescato da Stulac, ma non riesce ad imprimere potenza all’incornata. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-1: una sola squadra in campo ma il Sudtirol fa valere la dura legge del gol.

Il pari e la rete di Aurelio ad un passo dal novantesimo

Ad avvio di ripresa fuori subito Segre, dentro Liam Henderson. I rosanero pareggiano immediatamente, dopo soli 120 secondi dall’inizio del secondo tempo: è Ceccaroni a battere Poluzzi, sfruttando una bella palla dentro di Mancuso. La conclusione del difensore centrale viene deviata da Tait e il portiere avversario non può nulla. Al 58’ altri cambi per Corini: dentro Aurelio al posto di Lund, in campo anche Coulibaly per Vasic e Gomes per Stulac. Il Sudtirol sfrutta alcuni errori in fase di uscita del Palermo, che cerca con frenesia di attaccare l’area avversaria. Bisoli sostituisce Odogwu con Pecorino: evanescente il numero 90 biancorosso. Al 70’ un coro unanime si alza dal Barbera: Soleri, Soleri. Il pubblico palermitano invoca l’ingresso in campo del numero 27 rosanero. E poco dopo, infatti, Corini accontenta il Barbera: dentro Soleri al posto di Mancuso, autore di una buona prova. All’82’ gran botta di Di Francesco, Poluzzi salva il risultato sulla bella conclusione angolata del numero 17. All’89’ il Barbera esplode letteralmente: gran cross teso di Henderson, colpo di testa di Aurelio in avvitamento e palla che sbatte sotto la traversa ed entra in porta. Nell’ultimo minuto di recupero scoppia una rissa, Gomes spinto da un calciatore avversario nel tentativo di velocizzare le operazioni di ripresa del gioco.

Tabellino e pagelle

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6, Mateju 6, Lucioni 6,5, Ceccaroni 7, Lund 6,5 (58’ Aurelio 7); Vasic 5,5 (58’ Coulibaly 6), Stulac 5,5 (58’ Gomes 6), Segre 6 (46’ Henderson 6,5); Mancuso 6,5 (73’ Soleri 6), Brunori 6, Di Francesco 6.

Allenatore: Corini 7.

SÜDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi 6,5; Giorgini 6, Cuomo 5,5, Masiello 5,5, Cagnano 6; Lunetta 5,5 (71’ Rover 6), Broh 5,5 (7’ Lonardi 6), Tait 5,5, Ciervo 7 (85’ Rauti sv); Casiraghi 6 (85’ Ghiringhelli sv); Odogwu 5 (64’ Pecorino 5,5).

Allenatore: Bisoli 6.

Arbitro: Marcenaro (Genova) 5,5.

Reti: 38’ Ciervo, 47’ Ceccaroni, 89’ Aurelio.

Ammoniti: 21’ Segre, 33’ Stulac, 39’ Cuomo, 42’ Poluzzi, 60’ Coulibaly, 89’ Aurelio.

91’ Corini per proteste.