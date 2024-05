Palermo, striscione al Barbera contro Brunori: i tifosi non hanno gradito le parole del capitano

Nella serata di ieri uno striscione polemico nei confronti di Brunori è apparso al Renzo Barbera: gli ultras non hanno gradito le esternazioni del capitano dopo la semifinale playoff persa contro il Venezia. "Questa piazza ti fa sentire giocatore ma in un attimo, passatemi il termine, ti distrugge", aveva detto ai microfoni di Sky il numero 9 rosanero. Parole pesanti quelle utilizzate dai tifosi nel vessillo esposto in viale del Fante: la frattura tra Brunori e la piazza appare praticamente insanabile.

Un epilogo certamente non preventivato, quantomeno non con questi contorni. Già nella scorsa stagione, in estate, qualche "mal di pancia" del capitano si era manifestato. La società, tuttavia, aveva ribadito la centralità del calciatore nel proprio progetto. Adesso servirà un confronto, innanzitutto tra Brunori e il suo entourage. Successivamente il capitano dovrà dialogare con la dirigenza: il suo contratto scade nel 2027, il Palermo vorrà eventualmente ottenere il massimo dalla sua cessione.