Palermo, ecco lo staff dell'allenatore Dionisi: Cozzi il vice, Spighi e Tononi i preparatori

Il Palermo ha comunicato ufficialmente lo staff tecnico della prima squadra. Il vice di Alessio Dionisi sarà Paolo Cozzi, collaboratore fidato del tecnico toscano. Per Cozzi un ritorno in rosanero: fu, infatti, il vice di Mangia nella stagione 2011-2012. Nel 2012 venne poi ingaggiato nello staff tecnico della nazionale under 21, sempre come vice di Mangia.

Fabio Spighi ed Emanuele Tononi saranno i preparatori: a loro il compito di far rendere al massimo in campo, sotto l’aspetto atletico, i rosanero. Spighi ha lavorato con Sassuolo, Empoli e Venezia; per Tononi un passato alla Spal e Virtus Entella. Diego Daldosso, Massimiliano Sigolo e Luca Vigiani sono i collaboratori tecnici. Guido Nanni, ex Roma, il preparatore dei portieri. Il match analyst sarà Federico Montalto, confermato Guglielmo Pillitteri come assistente dei preparatori atletici.

Nell’attesa delle prime ufficialità sul mercato, il Palermo è pronto per cominciare la nuova stagione. Oggi, infatti, si è concluso il pre-ritiro in provincia di Brescia. I rosanero si trasferiranno in giornata in Valtellina e domani effettueranno test atletici ed esercitazioni tecniche. Domenica alle 9 avrà ufficialmente inizio il ritiro di Livigno con una seduta d’allenamento aperta al pubblico sul campo dell’Aquagranda (ingresso libero). Alle 14,30 l’allenatore Alessio Dionisi parlerà in conferenza stampa.