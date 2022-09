Brunori occupa il "trono" di Haaland: la visita del Palermo nello spogliatoio del City

Doppia seduta, anche nella giornata odierna, per il Palermo all’Etihad Campus. La formazione allenata da Eugenio Corini ha effettuato, sul terreno di gioco del quartier generale del City, due sessioni di allenamento: in mattinata test in palestra (valutazione della composizione corporea, valutazione muscolo-scheletrica e analisi del movimento, valutazione osteopatica) e nel pomeriggio lavoro in campo.

Nel pomeriggio la squadra ha anche svolto un tour completo dell’Etihad Stadium. Il Palermo ha visitato la casa dei Citizens, in questi giorni impegnati con le rispettive Nazionali per gli impegni internazionali. Al campus si è visto anche il difensore del City Aymeric Laporte, che sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio e prosegue le sue attività quotidiane fisioterapiche nel centro sportivo.

Il tour dell’impianto è cominciato dallo spogliatoio ospiti, per poi entrare nel cuore della “casa” del City dove, curiosità, Matteo Brunori ha preso il posto di Haaland. Lì, come mostrato sui canali social della squadra rosanero, i calciatori hanno anche cantato un brano dei Queen (Bohemian Rhapsody) accolti da Martin, una sorta di “guida” dello stadio.

I rosanero sono poi approdati nella palestra dove i giocatori del City si riscaldano nel pre-partita. Quindi il giro in campo e la visita allo store ufficiale del Manchester City. Ad incontrare i giornalisti in sala stampa il presidente Dario Mirri, che si è soffermato sull’importanza di questo ritiro. E' stata ribadita la rilevanza, all’interno del progetto, del centro sportivo che sorgerà a Torretta. Il numero uno di viale del Fante ha spiegato che, con le debite proporzioni, si proverà a replicare il modello inglese.

Domani alle 15 (ore locali) il Palermo svolgerà un allenamento congiunto all'Academy Stadium con il Nottingham Forest.