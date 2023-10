Il Palermo trova lo Spezia nel monday night: nuovo stop per Di Mariano, Corini pensa a Gomes titolare

Domani sera il Palermo di Eugenio Corini tornerà in campo dopo la sosta: sedici giorni di attesa per rivedere i rosanero, dopo il blitz vincente di Modena. Al Renzo Barbera arriva lo Spezia di Alvini, una squadra di cui il Genio non si fida minimamente. Lo ha lasciato intendere alla vigilia, in conferenza stampa. Appuntamento che si è aperto con il punto sull'infermeria rosanero, che da oggi rivede nuovamente presente Francesco Di Mariano. Il numero dieci palermitano è costretto ad un nuovo stop: in seguito ad un risentimento muscolare accusato nella giornata di ieri, è stato sottoposto oggi ad indagini strumentali che hanno evidenziato "una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia destra". Probabile un mese di stop per lui, lo staff proverà a recuperarlo prima della prossima sosta.

"Di Mariano ha svolto tutta la seduta d’allenamento di ieri - ha esordito Corini dalla sala stampa del Barbera - poi ha avuto un risentimento al flessore. Ha fatto gli esami che hanno certificato una lesione, precisamente al semimembranoso: non è disponibile,la volontà è quella di recuperarlo prima della prossima sosta ma non so dirvi ancora per quale gara sarà pronto. Il ragazzo dopo l’operazione al menisco sta compensando, qualche problema c’è stato, speriamo che trovi continuità: dobbiamo riequilibrarlo dal punto di vista posturale. Coulibaly ha avuto una lesione al soleo e contiamo di recuperarlo prima della sosta. Buttaro, invece, sta intensificando il lavoro: lo aspettiamo parzialmente in gruppo a breve".

L'allenatore rosanero si è poi concentrato sullo Spezia, che sembra essere uscito dal periodo di crisi patito in questo avvio di campionato: "I ragazzi sono molto concentrati - ha puntualizzato Corini - affrontiamo una squadra che nelle ultime tre partite non ha perso e sembra essere venuta fuori dal momento difficile. Lo Spezia gioca in una maniera molto aggressiva, ti prende molto alto: quando attaccheremo proveranno a sfruttare gli spazi con la qualità sugli esterni. Penso che proveranno a recuperare palla alzandosi molto, quando noi cercheremo di costruire dal basso. Alle due squadre piace attaccare, noi dobbiamo essere bravi ad accorciare il campo visto che il loro contrattacco sarà rapido. Alvini è un bravissimo allenatore e lavora con giocatori altrettanto bravi”.

I principali dubbi di formazione riguardano il centrocampo: Corini sta valutando se far giocare dal primo minuto Claudio Gomes. Il francese è più che un'opzione, occorrerà capire se giocherà insieme a Stulac o meno. Lo sloveno potrebbe partire dalla panchina, ma non è escluso che Corini voglia sfruttare la capacità di verticalizzare del play e dunque affiancarlo a Gomes. La sensazione, tuttavia, è che Gomes sia in vantaggio proprio su Stulac: insieme a lui giocherebbero Henderson e Segre.

“Stulac e Gomes possono giocare insieme - ha ribadito Corini - è un’opzione per la gara di domani sera. Il sistema di gioco è variabile, dipende come vogliamo posizionarci. A centrocampo ho cinque titolari per tre ruoli, anche Vasic è entrato molto bene”. In difesa confermatissimo Mateju a destra, così come i centrali Lucioni e Ceccaroni. Sulla corsia di sinistra Aurelio appare favorito su Lund, visto che lo statunitense è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale in campo internazionale, affrontando voli intercontinentali. In attacco giocheranno Insigne, capitan Brunori e Di Francesco.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Nikolau, Bertola; Elia, Esposito S., Bandinelli, Reca; Kouda; Esposito F., Antonucci.

Qui Spezia

Sono ventisei i convocati di Massimiliano Alvini per la partita di domani sera al Renzo Barbera. Il tecnico convoca Rachid Kouda, non al meglio, ma è costretto a rinunciare a Muhl, ai box per un problema fisico. Rientra il giovane Bertola, che aveva saltato la partita con il Pisa.

“A Palermo ce la giochiamo, sono sicuro”. Massimiliano Alvini ha commentato così la sfida del Renzo Barbera contro i rosanero.“La squadra l’ho vista bene - ha precisato l'allenatore - ha voglia, siamo consapevoli dell’impegno che ci aspetta e i ragazzi vogliono mettere in campo un atteggiamento importante. Ci sono un paio di situazioni da verificare".

Statistiche, precedenti e curiosità

Mancuso ha nello Spezia una delle sue vittime preferite: su otto precedenti ben cinque reti realizzate. Con la maglia del Pescara, nell’aprile 2018, ai liguri segnò addirittura una tripletta: la sua prima in serie B. Quattro ex di turno: Elia, Lucioni, Ceccaroni, Soleri. Soleri ha collezionato soltanto 5 presenze nella prima parte della stagione 2017/2018. Ceccaroni ha esordito in serie B con la maglia dello Spezia: era il 1° novembre 2014. Lucioni ha conquistato un “triplete” con i liguri: anno solare 2012, campionato di Lega Pro, coppa Italia di categoria e Supercoppa di prima divisione Lega Pro.

Corini ha affrontato tre volte Alvini: in tutte e tre le occasioni il Genio ha battuto il collega. Il tecnico rosanero, però, non ha mai battuto lo Spezia da allenatore: per lui un pari (ai tempi di Brescia) e due sconfitte (quando guidava Novara e Frosinone). L’ultimo precedente tra Palermo e Spezia risale al 1° maggio 2019: 2-2 il finale, reti di Jajalo e Moreo per i rosanero, per i liguri doppietta di Maggiore. In quel giorno Corini conquistava la promozione matematica in A con il Brescia.

Lo Spezia non ha mai vinto nella storia al Barbera: in serie B 8 precedenti (4 vittorie rosanero e 4 pareggi). L’unica soddisfazione i liguri l’hanno ottenuta ai rigori, nel match di coppa Italia della stagione 2016/17: dopo i tempi regolamentari si andò ai rigori e per i rosanero furono decisivi gli errori di Balogh e Goldaniga. Quella sconfitta dagli undici metri costò la panchina a De Zerbi, sostituito da Eugenio Corini all’inizio di dicembre.

Il Palermo è la squadra che ha segnato di più nei minuti finali e quando è andato a segno, in generale, ha sempre vinto. Sei reti siglate dal 76’ in poi, quattro reti addirittura nei minuti di recupero. Sono 14 i gol totali messi a segno, 3 nei primi tempi e ben 11 nella ripresa. Lo Spezia è la squadra con l’età media più giovane della serie B: 24,5.