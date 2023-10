Palermo, lo Spezia già nel mirino: Di Mariano col gruppo, noie muscolari per Coulibaly

Questo pomeriggio è ripresa a Torretta la preparazione del Palermo in vista del match casalingo di lunedì prossimo contro lo Spezia. I rosanero hanno svolto un'attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e palle inattive contro.

Francesco Di Mariano si è allenato in gruppo: il numero dieci rosanero, dunque, torna a disposizione di Eugenio Corini. Un'ottima notizia per il Genio, che recupera una validissima alternativa per il trio offensivo. Sebastiano Desplanches e Aljosa Vasic sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, mentre è ancora assente Kristoffer.

Alessio Buttaro, come comunicato nel report della società di viale del Fante, ha effettuato lavoro differenziato. Mamadou Coulibaly, in seguito a un risentimento muscolare accusato dopo la seduta di domenica, fin dalla giornata di lunedì ha lavorato con i fisioterapisti e domani si sottoporrà ad un’indagine di controllo.