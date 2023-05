Palermo a un punto dai playoff, Nedelcearu ci crede: "Battiamo la Spal insieme ai nostri tifosi"

“Mi dispiace per ieri perché vogliamo vincere tutte le partite, sempre. Abbiamo provato fino alla fine, fino all’ultimo secondo e al fischio dell’arbitro: adesso pensiamo già alla prossima partita. Anche io ho avuto due occasioni per fare gol ma la palla, purtroppo, non è entrata”. Con queste dichiarazioni, rilasciate ai microfoni della società, Ionut Nedelcearu si proietta verso la sfida di sabato al Renzo Barbera contro la Spal. Il difensore centrale è rammaricato per il risultato del Sinigaglia ma è convinto che la squadra potrà tornare ai tre punti nel prossimo match casalingo.

"I tifosi sono eccezionali, anche in trasferta ci seguono sempre. In casa vogliamo ritornare a vincere - ha detto Nedelcearu - perché è l’unica cosa che conta per noi e per loro. Con la Spal vogliamo vincere con il nostro pubblico, ma non dobbiamo pensare alla classifica: loro giocano per la salvezza ma noi penseremo al nostro e puntiamo alla vittoria. I playoff sono distanti soltanto un punto: daremo tutto per raggiungere questo obiettivo. Io qui ho trovato un bel gruppo, una grande società: sto bene, amo la città e la gente. I palermitani meritano tanto, mi piace andare in giro quando posso e sento di dover fare qualcosa in più per questa gente. Far parte del City Group è un orgoglio: la società ha una mentalità vincente e grande organizzazione del lavoro".

Chiusura dedicata al sorriso che i rosanero hanno regalato ieri a Nicolò Maja, il ragazzo sopravvissuto alla strage di Samarate: "Abbiamo conosciuto Nicolò Maja, siamo felici perché abbiamo portato un sorriso dopo la grande sofferenza che ha patito".