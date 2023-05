Il Palermo torna alla vittoria e rivede i playoff: Brunori abbatte la Spal, ma a Cagliari non ci sarà

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: il Palermo torna al successo dopo quasi due mesi e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa ai playoff. Al Renzo Barbera battuta la Spal 2-1 grazie ad un autogol di Meccariello (propiziata dal capitano rosanero) e alla rete di Brunori nel primo tempo: la rete di Varnier nella ripresa aveva alimentato le speranze di rimonta dei ferraresi. Troppo ghiotta la chance per gli uomini di Corini, visti i risultati sugli altri campi: i rosanero non hanno fallito l'occasione e in questo momento si trovano al settimo posto, in piena zona playoff a due giornate dalla fine del campionato. I padroni di casa hanno disputato un primo tempo praticamente perfetto, con due reti all'attivo e una terza clamorosamente fallita da due passi da Tutino. Nella ripresa la squadra di Corini si è abbassata leggermente, concedendo speranze alla squadra di Oddo, che con Varnier al 67' aveva riaperto il match. Vittoria fondamentale per l'umore della squadra, per la piazza e per la classifica.

Buttaro ancora titolare sulla destra

Corini conferma Buttaro sulla corsia di destra, Valente inizia il match dalla panchina. Per il resto tutto secondo i piani nei rosanero, con Tutino che affianca Brunori in avanti. Oddo lancia dal primo minuto l’ex rosanero Nicola Rauti, con Moncini e Rabbi.

Il Palermo parte forte e sfiora subito la rete del vantaggio dopo due minuti con una bella girata di Segre: pronta la risposta di Alfonso. I rosanero, che mostrano un ottimo approccio alla gara, hanno un buon giro palla, sulla catena di sinistra costruiscono con precisione e rapidità; gli ospiti aspettano e provano a ripartire in contropiede. All’alba della mezz’ora il Palermo si porta in vantaggio: Sala, dopo una bella giocata, mette in mezzo per Brunori che aggancia bene e calcia verso la porta trovando la rete anche grazie alla deviazione finale di Meccariello (al quale la Lega assegna l'autogol). Dopo quattro minuti esplode ancora il Barbera: Nedelcearu sfiora un gran gol di tacco, la palla va sulla traversa e Brunori ne approfitta schiacciando di testa. Ritorno al gol su azione al Barbera per il capitano rosanero, che non segnava sugli sviluppi di gioco addirittura dal 9 settembre 2022: in quella circostanza i padroni di casa riuscirono a battere il Genoa.

Poco dopo lo stesso bomber viene ammonito per fallo su Alfonso: era diffidato e salterà il match contro il Cagliari. Al 44’ Tutino si divora un gol letteralmente clamoroso: dopo una splendida azione di Brunori, che lo serve magistralmente, l’attaccante napoletano da due passi spara in curva. Gesto d’altruismo del capitano rosanero che avrebbe anche potuto calciare in porta. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0: ottima prima frazione di gara dei rosanero, che avrebbero anche potuto registrare un vantaggio più largo.

I cambi della ripresa

All’inizio della ripresa Oddo manda in campo il greco Fetfatzidis e Dalle Mura: out Rabbi e Tripaldelli: 3-4-3 per la squadra di Ferrara. Il tema tattico dell’incontro non cambia, i rosanero gestiscono il giro palla e la squadra di Oddo prova a velocizzare le ripartenze. I padroni di casa col passare dei minuti si abbassano leggermente, concedendo più campo alla Spal. E infatti al 66’ gli ospiti riaprono il match: colpo di testa vincente di Varnier sugli sviluppi di calcio d’angolo, la Spal accorcia le distanze. Corini manda in campo Soleri e Aurelio, out Tutino e Sala. Al 76’ out Brunori per Vido e dentro anche Broh per Verre; Oddo risponde con Peda e Puletto per Varnier e Maistro. All’85’ fuori anche Marconi, dentro Bettella.

Fabbri, che ha fischiato pochissimo e spesso a senso unico nei confronti della Spal, assegna cinque minuti di recupero. I lanci lunghi degli ospiti, però, si infrangono sul muro rosanero che tiene bene e porta a casa la vittoria.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6,5, Nedelcearu 6, Marconi 6 (85’ Bettella sv); Buttaro 6,5, Segre 6,5, Gomes 6,5, Verre 6 (76’ Broh 6), Sala 6,5 (68’ Aurelio 6); Brunori 7,5 (76’ Vido 6), Tutino 5,5 (68’ Soleri 6). Allenatore: Corini 6,5.

SPAL (4-3-3): Alfonso 6; Fiordaliso 5,5, Varnier 6,5 (76’ Peda 6), Meccariello 5,5, Tripaldelli 5 (46’ Dalle Mura 6); Maistro 5,5 (76’ Puletto 5,5), Prati 6, Contiliano 6; Rauti 5,5 (84’ La Mantia sv), Moncini 5,5, Rabbi 5,5 (46’ Fetfatzidis 5,5). Allenatore: Oddo 5,5.

Arbitro: Fabbri (Ravenna) 5.

Reti: 29’ Autorete Meccariello, 35’ Brunori, 67’ Varnier.

Note: ammoniti: 38’ Brunori (P), 51’ Marconi (P), 79’ Rauti (S), 91’ Puletto (S). Spettatori: 20918, 12623 abbonati e 8295 biglietti venduti.