Palermo, si ferma Aurelio: per il terzino lesione di primo grado alla coscia

Allenamento mattutino oggi al Tenente Onorato per il Palermo guidato da Eugenio Corini, in vista del match di sabato pomeriggio contro il Benevento.

Come riferito dalla società nel report quotidiano, si è fermato Giuseppe Aurelio. Il giovane terzino è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso. L'ex Pontedera saltera, dunque, la gara delle 16:15 di sabato al Renzo Barbera: le sue condizioni verranno valutate all'inizio della prossima settimana, alla ripresa. Sulla corsia di sinistra, quindi, rientrerà Sala: contro il Venezia il terzino scuola Inter si è procurato il rigore del 3-2, trasformato da Tutino.

La partita di sabato contro il Benevento non può essere fallita dai rosanero, che dovranno reagire dopo la sconfitta deludente contro il Venezia. L'incontro contro i giallorossi dirà se il Palermo può ancora puntare ai playoff o meno: la classifica dice che Pisa e Reggina (ieri penalizzata ancora in classifica) distano solamente tre punti. Gli uomini di Corini dovranno fornire risposte importanti sul campo, contro un avversario che non ha niente da perdere e che spera ancora. Un match insidioso, dunque, che però non ammetterà appelli.

Al Tenente Onorato la squadra ha svolto un lavoro di attivazione e circuiti in palestra, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.