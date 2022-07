Brunori a un passo, Baldini non si nasconde: "Stagione tranquilla? No, il Palermo andrà in Serie A"

Il Palermo è a un passo da Brunori. I rosanero sono pronti a mettere a segno il primo colpo per una cifra vicina ai 3,4 milioni di euro più bonus. Il bomber arriverà a titolo definitivo e aspetta l'ultimo via libera per mettersi in viaggio verso Palermo e aggregarsi insieme ai suoi (vecchi) compagni per la preparazione estiva.

Intanto Silvio Baldini non si nasconde. E nella prima conferenza stampa della nuova stagione ha gonfiato il petto. "So che i nuovi dirigenti del Palermo hanno detto che dobbiamo fare un campionato tranquillo, sereno e di transizione ma questo non fa per me: io alleno il Palermo convinto che possa andare in Serie A", ha detto.

"Non mi interessa la paura che le cose possano andare male, continuerò a crederci come ho fatto fino ad oggi - ha aggiunto Baldini -. Sono pronto per questa nuova sfida e attendo che inizi il campionato. Non sarà una passeggiata ma so che alla fine il Palermo otterrà la promozione in Serie A". Il tecnico toscano non si è sbilanciato sulle vicende di calciomercato riguardanti il club di viale del Fante, acquistato dal City football group: "Sono sereno e fiducioso nel fatto che quando inizierà il campionato il Palermo avrà una rosa competitiva".

Il Palermo vola a Manchester

Il Palermo giocherà un'amichevole contro il Pisa dell'ex Lucca giorno 21 luglio. Al termine della partita la squadra non farà rientro in città ma il giorno dopo prenderà un aereo direzione Manchester. Anche se i rosanero non dovrebbero incrociare la squadra di Guardiola, impegnata in una tournée negli Stati Uniti. I citizen torneranno in Inghilterra solamente giorno 25, ma non è esclusa qualche partitella o un allenamento congiunto.

La nuova serie B prende forma

Intanto la nuova serie B prende forma, in attesa di alzare il sipario sui calendari (presentazione a Reggio Calabria) e chiudere, con la firma di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore della Reggina, anche il quadro delle panchina. Il mercato è già bollente, scaldato dai primi grandi colpi, come quello di Coda, il re del gol della cadetteria, al Genoa. Si muovono anche le altre retrocesse dalla A, Venezia e Cagliari. E le neopromosse dalla C non stanno a guardare: occhio oltre a Palermo a Bari, Modena e Sudtirol. Ad oggi, proviamo a vedere come giocherebbero le formazioni della nuova serie B, tra volti nuovi, debuttanti, panchine rivoluzionate e conferme. In MAIUSCOLO sono indicati i nuovi acquisti già ufficiali delle varie squadre.

Le formazioni della prossima serie B

Ascoli (4-3-3): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Buchel, Caligara, Saric; CICIRETTI, Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Bucchi.

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, VICARI, Ricci; D’Errico, Maita, Bianco; Botta; Simeri, Antenucci. Allenatore: Mignani.

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Foulon; Tello, Acampora, Ionita; Insigne, Forte, Improta. Allenatore: Caserta.

Brescia (4-3-1-2): LEZZERINI; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; GALAZZI; Moreo, NIEMEIJER. Allenatore: Clotet.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Walukiewicz, Altare, Obert; Rog, Marin (VIOLA), Deiola; Nandez; Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Liverani.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Pavan, Vita; Antonucci; Baldini, EMBALO. Allenatore: Gorini.

Como (4-4-2): Zanotti; Iovine, Scaglia, Solini, Cagnano; PARIGINI, Bellemo, Arrigoni, Blanco; Gliozzi, CERRI. Allenatore: Gattuso.

Cosenza (4-4-2): Matosevic; RISPOLI, Hristov, Vaisanen, Rigione; D'URSO, Voca, Florenzi, Vallocchia; BRIGNOLA, Larrivey. Allenatore: Dionigi.

Frosinone (4-3-3): TURATI; Zampano, Szyminski, LUCIONI, Cotali; Boloca, Rohden, Lulic; Canotto, MORO, Garritano. Allenatore: Grosso.

Genoa (4-2-3-1): MARTINEZ; Hefti, Vogliacco, Maksimovic, PAJAC; Badelj, Sturaro: Gudmundsson, Portanova, Caso; CODA. Allenatore: Blessin.

Modena (4-3-1-2): Gagno (SECULIN); Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Ponsi; MAGNINO, Gerli, Scarsella; Tremolada: Minesso, FALCINELLI. Allenatore: Tesser.

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Peretti, Somma, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Silipo, Fella, Felici; Soleri. Allenatore: Baldini.

Parma (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, ROMAGNOLI, Pezzella; ESTEVEZ, Bernabé; Man, Vazquez, Mihaila; Tutino (Inglese). Allenatore: Pecchia.

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Angella; Rosi, Santoro, Burrai, Kouan, Dell’Orco; Olivieri, Matos. Allenatore: Castori.

Pisa (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Leverbe, Hermannsson; JURESKIN, Touré, Nagy, Marin, Beruatto; Lucca, Cohen. Allenatore: Maran.

Reggina (4-3-3): Lofaro; Loiacono, Cionek, Aya, Girando; Gavioli, Crisetig, Bellomo; Rivas, Galabinov, Situm. Allenatore: Inzaghi?

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, DALLE MURA, Meccariello, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Murgia; Mancosu; Finotto, Di Francesco. Allenatore: Venturato.

SudTirol (3-4-1-2): IACOBUCCI; Zaro, BARISON, Malomo; Tait, Moscati, Voltan, D’ORAZIO; SPROCATI; CARRETTA, MAZZOCCHI. Allenatore: Zauli.

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Capuano, Sorensen, Boben, Partipilo, Palumbo, DI TACCHIO, Martella; Falletti; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.