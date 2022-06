Palermo in Serie A, i bookmakers lo quotano a 25 e lo scudetto entro il 2025 è a 400

La vittoria contro il Padova in un Barbera tutto esaurito ha certificato il ritorno in Serie B del Palermo a tre anni dal fallimento. Centrato questo primo obiettivo la dirigenza rosanero non ha intenzione di fermarsi e punta all'obiettivo grosso: la Serie A. Secondo gli esperti di Goldbet, il ritorno già alla fine della prossima stagione, dopo l'ultima esperienza del 2016-17, vale 25 volte la posta. Fermarsi alla Serie A non è però il fine della società siciliana che cercherà anche una nuova esperienza in Europa. Una qualificazione tra Europa League e Conference entro il 2025, riporta Agipronews, si gioca a 75 mentre è fissata a 200 la prima storica partecipazione alla Champions League. Più difficile, invece, a quota 400 uno scudetto che tornerebbe in un'isola per la prima volta dal 1974 quando a trionfare fu il Cagliari di Gigi Riva.

Fonte: Adnkronos