Palermo, Segre è pronto per il Genoa: "Loro forti, ma noi abbiamo il dodicesimo uomo"

Arrivato a metà agosto assieme al blocco dei giocatori chiamati a dare una nuova identità al Palermo, l'ex centrocampista del Torino Jacopo Segre si sta inserendo nel contesto tecnico della squadra. Giocatore collaudato con la cadetteria, il numero 8 rosanero (che ha già disputato due partite andando in gol con l'Ascoli) ha espresso nella sua conferenza stampa di presentazione le sue sensazioni sulla nuova avventura e su una categoria che conosce molto bene. Rivolgendo anche un appello ai tifosi in vista della delicata sfida casalinga di venerdì con il Genoa: "Sono il nostro dodicesimo l'uomo, dico loro di venire allo stadio e lottare tutti insieme".

In prima battuta Segre ha parlato del suo arrivo a Palermo: "Sicuramente è stato un impatto forte - ha affermato - perché devo tanto a questa piazza e a questa società: è stata una trattativa lunga, portata a termine e siamo tutti felici. Ho parlato con Rinaudo e Zavagno e alla fine ce l'abbiamo fatta. Un impatto importante perché nonostante le due sconfitte ho trovato il mio primo gol con questa maglia gloriosa e sono molto felice per questo. C'è da lavorare tanto perché siamo un gruppo con tanta gente nuova: ci stiamo rimboccando le maniche perché ogni giorno è importante dare il massimo e per arrivare al meglio ad ogni weekend contro avversari che quest'anno saranno importanti".

Il centrocampista piemontese si è poi espresso in merito al valore assunto da lui e dagli altri nuovi innesti nell'economia della squadra: "I nuovi acquisti hanno una responsabilità importante - ha spiegato - penso che dobbiamo dare anche più del 100% per lottare e per portare a casa grandi risultati. Gente come me, Di Mariano, Stulac o Saric dobbiamo aiutare la squadra e dare quel qualcosa in più per raggiungere i traguardi che merita questa gloriosa maglia. Nonostante abbia lasciato il Torino sono arrivato in una società splendida che merita dei palcoscenici importanti. Dobbiamo lottare per ottenere ciò tramite il lavoro perchè se manca quello non si può arrivare al massimo".

L'ex Torino ha parlato anche del livello della Serie B e del potenziale della squadra: "Sono anni che faccio questa categoria - ha detto - credo sia uno dei campionati più difficili di questi anni. Penso che la squadra sia forte, fatta di bravi giocatori che ogni giorno danno l'anima e questo è importante per raggiungere obiettivi: bisogna lavorare perché solo così arrivano risultati importanti. E' un campionato tosto, troveremo grandi organici ma noi dobbiamo dire la nostra perché dobbiamo puntare in alto".