Segre e quell’abbraccio a Corini dopo il gol al Pisa: "C’è tutta la forza del nostro gruppo"

"In quell'abbraccio c'è la tutta la nostra forza, lo spirito di gruppo e l'unione che cerchiamo di creare ogni giorno". Jacopo Segre, centrocampista rosanero autore del gol vittoria nella sfida casalinga di sabato scorso contro il Pisa, commenta così la sua esultanza dopo la rete che ha deciso la gara. Il numero 8 è scattato immediatamente verso la panchina per abbracciare, così come il resto del gruppo, l'allenatore Eugenio Corini.

"C'è una coesione importante nel nostro spogliatoio - ha svelato Segre ai microfoni del sito ufficiale del club - cerchiamo di portare questa unità in campo con noi la domenica. Siamo partiti col freno a mano, poi siamo venuti fuori segnando due gol. Nei primi minuti della ripresa ci siamo fatti riprendere, poi fortunatamente è arrivato il mio gol alla fine. Cercavamo tanto la vittoria, finalmente è arrivata. Come contro il Parma in pochi minuti abbiamo subito una rimonta, bisogna migliorare su questi dettagli lavorando sulla testa e sulla mentalità".

Per Segre, nelle ultime due giornate, due reti: "Sono felice dei gol, arrivati in gare molto importanti per noi. Sono arrivati quattro punti in un momento dove serviva fare risultati. Questo spirito positivo ci porterà avanti nelle prossime partite". Segre si è laureato in Scienze Motorie la scorsa settimana (nella foto in mezzo), un traguardo importante nel suo percorso: "Sono contento - ha precisato Segre - è arrivata in un momento particolare. Ho festeggiato in campo il traguardo con queste due reti e i risultati di squadra. Contro il Parma non sono arrivati i tre punti, fortunatamente ci siamo rifatti col Pisa".

Il calciatore è già proiettato alla sfida di sabato pomeriggio, in trasferta contro il Como: "Sabato pomeriggio sarà una partita di grande intensità e di alto livello - ha aggiunto Segre - sarà una battaglia perché in campo ci saranno due squadre che vogliono vincere. Noi cercheremo di dare tutto, vogliamo dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Pisa. La classifica dice che siamo a 3 punti dal Como, nelle prossime due sfide ci giocheremo tanto ma non tutto: c'è tutto il girone di ritorno ancora, vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi".