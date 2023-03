Secondo giorno di allenamenti del Palermo a Girona: da valutare Broh

Secondo giorno di allenamenti al centro sportivo La Vinya di Girona per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Doppia sessione per i rosanero: al mattino lavoro di attivazione e mobilità, possesso palla, un'esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione; nel pomeriggio attivazione e circuiti in palestra. Jeremie Broh, precauzionalmente, ha interrotto in anticipo rispetto al resto del gruppo l'allenamento mattutino.