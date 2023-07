Palermo, ecco la seconda e la terza maglia: magenta fluo e fascia con diverse tonalità di celeste

Il Palermo, tramite un video emozionale lanciato sui social, ha presentato la nuova seconda e terza maglia targate Puma, che verranno indossate dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24.

Il video è stato diretto da Riccardo Lupo e Nicola Bettoni, che hanno raccontato nelle immagini il motto della campagna “Together As One”, con frammenti di storie di tifosi che si preparano alla partita nelle loro vite quotidiane, nei loro spazi di città. Storie che si intrecciano tra loro e con quelle dei giocatori che - anche loro - si preparano da atleti alla partita. I gesti e le espressioni di giocatori e tifosi si mischiano e si sovrappongono in un gioco di richiami gli uni agli altri: le urla, le maglie indossate, i riti (religiosi e scaramantici). Tutto converge nell'attimo prima della partita quando i tifosi si ritrovano tutti insieme all'ingresso dello stadio e i giocatori nello spogliatoio.

La seconda maglia presenta una base nera, arricchita da un elegante pattern geometrico tono su tono, che fa spiccare un inedito magenta fluo, portando il classico rosa al massimo della propria espressione, come neon luminosi nel buio. Il collo a V richiama gli angoli geometrici in chiaro-scuro, intervallati da sottilissime righe magenta orizzontali. I dettagli fluo spiccano anche sugli shots neri, che riflettono i calzettoni magenta con dettagli neri, in un interessante gioco di contrasti.

La terza maglia, invece, si presenta a base bianca come da tradizione. Ma con una novità assoluta nella storia del Palermo: una fascia sfaccettata che taglia in obliquo il petto della maglia con diverse tonalità di celeste, creando un’idea di dinamismo e forme in movimento. Accanto alla dominante celeste, che riprende i colori istituzionali del City Football Group, il rosa e nero arricchiscono il kit con dettagli e accenti cromatici, come nel colletto tondo, negli angoli della maglia e degli shorts, nei loghi e nel lettering.

Completa i design dei due kit l’immancabile motto #siamoaquile nel retro del collo.