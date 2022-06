Gli sceicchi del City accontentano Baldini: c'è Castagnini nel nuovo Palermo

Mentre si attende l'ufficializzazione del passaggio del Palermo nella galassia City Football Group - ormai una questione di giorni (già la prossima settimana) - si cominciano a gettare le basi per la stagione che verrà. L'intenzione della holding emiratina di voler ripartire a grandi linee dalla base tecnica esistente trova un'altra conferma. Renzo Castagnini rimane infatti il direttore sportivo del club per la prossima stagione, che sarà a livello personale la quarta in rosanero.

L'imminente passaggio di proprietà in un primo momento sembrava poter mettere seriamente in discussione la permanenza del dirigente toscano nonostante i risultati ottenuti. Silvio Baldini, riportato a Palermo proprio da Castagnini, in un primo momento ha addirittura subordinato la sua permanenza in panchina a quella del ds (oltre che dello staff). Permanenza che adesso è una realtà di fatto.

Ad annunciarla la stessa società in un comunicato ufficiale: "Il Palermo comunica che Renzo Castagnini - si legge - sarà il direttore sportivo della prima squadra anche per la stagione 2022-23. Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni, il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l’augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero"