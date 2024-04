Mignani non perde tempo, dall'aeroporto allo stadio per dirigere il primo allenamento in rosanero

Si è concluso intorno alle 17,30 il primo allenamento di Michele Mignani con il Palermo. Il nuovo tecnico rosanero ha guidato la seduta al Renzo Barbera: la squadra ha svolto un’attivazione e un lavoro tattico sulla fase di non possesso. Atterrato in mattinata a Palermo, il tecnico è andato subito allo stadio. Colloquio conoscitivo con lo staff, prima foto di rito con la sciarpa rosanero e prima seduta tecnico tattica con la squadra.

Mignani è un allenatore che predilige, essenzialmente, due sistemi di gioco. Il 4-3-1-2 e il 4-3-3 sono i moduli che ha utilizzato di più durante la sua carriera. Nelle sue squadre il trequartista ha sempre avuto un ruolo fondamentale e nel 4-3-3 utilizzato spesso anche a Bari ha sempre cercato di collocare uno dei due esterni in una posizione che gli consentisse di creare spazi al finalizzatore. E domani sarà già rifinitura per lui, intorno alle 15 sempre allo stadio la squadra svolgerà l’ultimo allenamento prima di sfidare al Barbera la Sampdoria guidata da Andrea Pirlo. Non un esame semplice, visto che i blucerchiati vengono da 4 vittorie consecutive e sono a sole 6 lunghezze dai rosanero. Non perdere potrebbe consentire di mantenere un margine di sicurezza importante quantomeno per blindare il sesto posto in classifica. Nel pomeriggio, al termine della seduta, Mignani sarà presentato alla stampa.