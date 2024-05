Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Mignani sceglie il 3-4-2-1, Ranocchia guida il centrocampo

Seduta pomeridiana di rifinitura a Torretta per il Palermo di Mignani: rosanero all’ultimo allenamento prima di affrontare la Sampdoria nel primo turno playoff. Per tutta la settimana il tecnico rosanero ha schierato i suoi con un 3-4-2-1: la rifinitura odierna ha confermato questo assetto. Come anticipato da PalermoToday, Mignani recupera gli infortunati Aurelio, Vasic, Di Mariano e Gomes e Ceccaroni dalle infiammazioni che avevano impedito ai due giocatori di partire per Bolzano. Ai box, dunque, resta il solo Coulibaly.

Pochi sembrano essere i dubbi di Mignani, come rivelato dal tecnico in conferenza stampa. Il piano partita e l’undici titolare, comunque, sono già delineati nella mente dell’allenatore.

In porta dovrebbe essere confermato Desplanches: questo quanto filtra dalla sessione pomeridiana. In difesa Lucioni guiderà al centro il reparto, mentre Graves agirà sul centrodestra come accaduto a Bolzano; Ceccaroni tornerà sul centrosinistra al posto dello squalificato Nedelcearu. Diakitè giocherà sulla corsia di destra, Lund a sinistra.

A centrocampo in netta pole position la coppia Ranocchia-Segre: per il terzo giorno di fila i due hanno guidato la linea mediana e, peraltro, dalle parole pronunciate da Mignani in conferenza si evince come Gomes non sia al 100%.

Dalle indicazioni della settimana, Insigne sembra sicuro di una maglia insieme a Brunori. Attenzione, però, alla posizione del capitano: il numero 9 nel pomeriggio è stato schierato insieme al napoletano a supporto di Soleri. In questa zona Brunori potrebbe arretrare il proprio raggio di azione, agendo tra le linee e facendo da collante tra centrocampo e attacco. In questo caso sarebbe Di Francesco il sacrificato.

Tuttavia, potrebbe trattarsi semplicemente di un’idea che stuzzica Mignani, magari a partita in corso, per non dare punti di riferimento agli avversari. Se la scelta dovesse ricadere su Di Francesco, il capitano guiderebbe l’attacco al centro, come sempre. Si profila, dunque, un ballottaggio tra Soleri e Di Francesco.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Gonzalez, Ghilardi; Depaoli, Kasami, Yepes, Barreca; Borini, Esposito; De Luca.

Qui Genova

“E' una finale, una partita secca, abbiamo un solo risultato a disposizione: dobbiamo vincere tra i 90 e i 120 minuti". Non usa giri di parole e va dritto al punto Andrea Pirlo: alla vigilia il tecnico dei doriani ha analizzato il match del Barbera contro i rosanero. "Sarà importante interpretarla bene - ha detto - sapendo che si può fare gol all’inizio ma anche alla fine. Non dobbiamo essere emotivi. Ci vogliono coraggio e serenità, siamo in un momento buono, andiamo a giocarcela serenamente. Con i playoff inizia un altro torneo, cercheremo di sognare. Il Palermo potrà partire forte, avrà l’entusiasmo dello stadio pieno. Noi dovremo fare lo stesso, non abbiamo margine di errore. Possiamo anche essere favoriti, sappiamo di essere forti e dobbiamo solo vincere per passare il turno. Abbiamo un obiettivo in testa”.

Pirlo si concentra poi sulla componente psicologica del match: "Non dobbiamo farci prendere dall’ansia, sono queste le partite belle da giocare. Serve essere liberi mentalmente. I giocatori sono sereni - ha concluso - c’era grande intensità negli allenamenti, lo spirito è quello giusto. Ora è il momento di arrivare al sodo".

Stastiche, precedenti e curiosità

Perfetto equilibrio nel computo totale dei precedenti: 22 vittorie a testa e 26 pareggi. Nello specifico, al Barbera il bilancio è di 14 successi rosanero, 15 pareggi e 6 blitz doriani. L’ultima vittoria del Palermo risale al 2015/16, in serie A: 2-0 per i ragazzi di Ballardini. L’ultimo acuto blucerchiato risale al 2007/08: 0-2 della Samp di Mazzarri, reti di Cassano e Maggio.

Il Palermo è la squadra, delle otto partecipanti ai playoff, che ha subito più reti nella regular season: 53 reti, 50 invece per i doriani come il Catanzaro.

Si affrontano due cooperative del gol: i rosanero, grazie alla rete a Bolzano di Diakitè, hanno portato in rete 18 marcatori diversi. La Samp, invece, ha mandato a segno 17 giocatori diversi. Palermo e Samp, dopo la Ternana, sono le due squadre che hanno realizzato più gol con i difensori: 13 per la Samp, 12 per i rosanero.

La Samp è la squadra che nelle ultime 5 gare della stagione regolare, insieme al Cosenza, ha ottenuto il maggior numero di punti: 12 conquistati, contro i 5 dei rosanero nello stesso intervallo temporale.

La squadra di Pirlo è reduce da tre vittorie consecutive e non perde in trasferta da febbraio. Nelle ultime 7 trasferte per i doriani 5 vittorie e 2 pareggi.