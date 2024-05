Palermo, la gioia di Mignani: "Vittoria meritata, atteggiamento giusto sin dal primo minuto"

"I ragazzi avevano la voglia giusta, era la partita più importante della stagione: c’è stata un po’ di sofferenza nel finale ma la squadra ha retto bene e ha meritato la vittoria".

Michele Mignani ha analizzato così la vittoria dei rosanero contro la Samp nel primo turno playoff: una prestazione convincente che scalda ancora l'ambiente palermitano. L'allenatore ha ampi meriti nel successo di stasera: la posizione di Brunori si è rivelata vincente e anche nella ripresa la gestione dei cambi è apparsa corretta.

"Una vittoria meritata - ha esordito Mignani in sala stampa - l’atteggiamento è stato giusto sin dal primo minuto. L’abbiamo vinta con la voglia e la fame di passare il turno: l’interpretazione tattica della gara è stata corretta. Sul campo stasera abbiamo visto tutti che qualcosa è cambiato rispetto alle ultime uscite. Anche rispetto alla mia prima partita, proprio contro la Samp, è cambiato tantissimo. Il raddoppio di Diakitè da quinto a quinto? È stato bravo Salim a finalizzare una bella azione di squadra. Si notava la grinta della squadra nell’aggredire l’avversario stasera, i ragazzi lo hanno fatto da subito. Faccio i complimenti anche a Marconi, è entrato senza riscaldamento e da professionista vero: nell’ultimo periodo ha giocato poco ma si è fatto trovare prontissimo. Ceccaroni? Non credo sia particolarmente grave, ha risentito un fastidio e lo valuteranno i medici: non credo, però, che sarà disponibile per lunedì ma vedremo".

I rosanero hanno lottato sino al novantesimo, mostrando ampi miglioramenti dal punto di vista atletico: "Vi avevo detto che con l’Ascoli avevo ottenuto dallo staff ottimi dati dal punto di vista fisico e atletico - ha concluso Mignani -. Stasera, poi, c’era uno stimolo in più con un grande pubblico. Stiamo bene e vogliamo proseguire così".

In sala stampa anche Fabio Lucioni: l'esperto difensore ha disputato un ottimo match, contribuendo a mantenere la porta inviolata. La leadership del centrale di Terni potrà rivelarsi preziosa nel cammino playoff.

"Sicuramente aver vinto a Bolzano ci ha dato fiducia - ha esordito - abbiamo lavorato con maggiore tranquillità. Queste partite, però, rappresentano un capitolo a parte. Avevamo preparato così la gara, non abbiamo mai pensato di portarla ai supplementari: volevamo aggredire subito la Samp e si è visto. Dobbiamo però già resettare, c’è poco da esultare: pensiamo già al match contro il Venezia che è dietro l’angolo. Il gruppo è unito, credo che abbia raccolto meno di quanto meritasse: alla lunga abbiamo dovuto accettare il verdetto del campionato. Adesso però lavoriamo per far sì che i playoff possano regalare a tutti qualcosa di importante. Abbiamo sempre lavorato quotidianamente bene, con impegno e dedizione: ci sono stati momenti difficili ma non ci siamo mai disuniti. Anzi, ci aiutiamo tutti reciprocamente, oggi abbiamo fatto una grande partita. I tifosi sono stati straordinari, si aspettavano un risultato differente a fine stagione: questo è innegabile, anche noi avevamo altri obiettivi. Però la gente di Palermo è stata brava come noi a resettare, a ripartire da zero, a pensare che da oggi sia iniziato un nuovo mini campionato: abbiamo ripagato a pieno la loro fiducia con una grande prestazione. Con il loro aiuto penso che possiamo andare davvero lontano".

La pressione in una piazza come Palermo va gestita, anche nei momenti più complessi: "Quando le aspettative sono molto alte la pressione aumenta - ha precisato Lucioni - specie in una piazza così gloriosa. Bisogna saper reggere la pressione, per lunghi tratti della stagione lo abbiamo fatto ma le difficoltà ci sono state e talvolta non abbiamo trovato le soluzioni corrette. Abbiamo sempre lavorato sodo tutti insieme, tifosi e società. Speriamo che il pubblico lunedì sera possa darci un’altra mano importante. Il Venezia? Ogni partita ha la propria storia, dobbiamo essere bravi a ragionare sui due incontri: dobbiamo portare dalla nostra parte il risultato all’andata. Se non dovesse essere così ci sarà il ritorno, consapevoli che dovremo fare eventualmente qualcosa in più. Dobbiamo vincere se vogliamo andare avanti, loro sicuramente sono più freschi ma in questo momento conta solo ed esclusivamente l’aspetto mentale. Le energie le trovi, siamo allenati bene e su questo siamo sicuri. Io cerco di dare alcune indicazioni vista la mia esperienza - ha concluso - serve che i più esperti possano trasmettere serenità a tutto il gruppo”.