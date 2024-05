Cresce l'attesa per Palermo-Samp, Mignani punta sull'effetto Barbera: "Lo stadio esaurito sarà un vantaggio"

"Di fatto è come se iniziasse un nuovo campionato, si riazzera tutto: domani è una gara da dentro o fuori tra due squadre dal grande blasone". Michele Mignani ha parlato così alla vigilia dell'inizio dei playoff: i rosanero affronteranno domani sera al Barbera la Sampdoria, con due risultati su tre a disposizione. C'è entusiasmo in città, i tifosi hanno risposto benissimo all'invito della società a riempire lo stadio: l'impianto di viale del Fante sarà tutto esaurito, il sold out è vicinissimo.

Il tecnico confida proprio sull'effetto Barbera: "Giocare in casa per me è sempre un vantaggio - ha detto Mignani - ancor di più se lo stadio sarà esaurito. Il pubblico starà vicino alla squadra, c'è un rapporto di grande amore tra la città e il club. Sicuramente i tifosi non scendono in campo, è vero, ma la loro spinta può concretamente essere determinante per la squadra. Giocare con due risultati su tre sotto l'aspetto psicologico paradossalmente può essere uno svantaggio: cercherò di trasmettere alla gara il pensiero di dover vincere la partita".

Mignani ritrova la Samp: ha esordito in A da calciatore con la maglia blucerchiata, nell'anno dell'unico scudetto doriano, e sulla panchina rosanero ha debuttato proprio contro i liguri. "Il mio passato è alle spalle - ha precisato - bisogna guardare il presente. Per me è una situazione piacevole affrontare la Samp, ha blasone, giocatori forti, lo scorso anno era in A: tutto questo rappresenta uno stimolo in più per me. La Samp è la squadra della mia città, la squadra che tifavo da bambino, quella con cui ho esordito in serie A. Rispetto al mio debutto sulla panchina rosanero è cambiata la conoscenza della squadra, ho avuto maggiore tempo per conoscere il gruppo".

Ieri la squadra ha ricevuto la visita di Ferran Soriano: l'ad del City Group è arrivato con un volo da Londra (martedì sera si trovava a Tottenham per vedere i Citizens in campionato) e ha incontrato i dirigenti rosanero e i calciatori. Mignani ha raccontato l'incontro: "La visita di Soriano ci ha fatto molto piacere - ha precisato - ci ha fatto un grande in bocca al lupo per i playoff". In chiusura il tecnico ha fatto il punto sulla situazione infortunati: l'infermeria si è svuotata, rimane il solo Coulibaly. "Gomes e Ceccaroni stanno meglio - ha chiarito - sono rientrati in gruppo anche Vasic e Di Mariano. Ho già in mente la formazione - ha concluso - ma penso anche a qualche variante".