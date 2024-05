Il Palermo balla con Diakitè, la doppietta del Ninja spazza via la Samp: lunedì c'è il Venezia

Il Palermo di Mignani prosegue il proprio cammino playoff e lunedì sera, al Barbera, affronterà in semifinale il Venezia: i rosanero battono 2-0 la Samp di Pirlo grazie ad una doppietta di Diakitè. È stato un buon Palermo, prestazione convincente che ispira fiducia in vista del doppio impegno contro i lagunari: i padroni di casa sono partiti subito forte, creando diverse occasioni da gol. Dopo pochi minuti una ghiotta chance per Insigne, il napoletano però spreca da due passi. Prima della fine del primo tempo, però, il Ninja porta avanti i suoi con una conclusione vincente da dentro l’area. Ad avvio ripresa, dopo nemmeno 120 secondi, ancora il laterale francese raddoppia con una zampata su splendido cross di Lund. La Samp ha creato poco, non riuscendo ad impensierire concretamente Desplanches e provandoci essenzialmente con conclusioni dalla distanza poco precise. La squadra di Mignani ha avuto un ottimo approccio al match, aggressiva sin da subito: il giro palla è stato fluido e rapido. La posizione di Brunori, leggermente arretrato rispetto a Soleri, ha creato non poche criticità alla difesa doriana.

Le scelte iniziali, confermata la formazione della rifinitura

Mignani conferma, come anticipato da PalermoToday, la formazione provata in rifinitura: 3-4-2-1 con Soleri punta avanzata e Brunori e Insigne sulla trequarti a supportarlo. Panchina per Gomes, Ranocchia in cabina di regia con Segre a protezione.

Il Palermo comincia la gara con aggressività e ritmo, sospinto dalla bolgia del Barbera. All’8’ Insigne si divora un gol clamoroso da due passi: il suo tiro col mancino è errato. Ghiotta chance, praticamente un rigore in movimento per il napoletano dopo una splendida azione avviata da Brunori e proseguita dall’ottimo lavoro di Soleri: il numero 11 avrebbe dovuto calciare sul secondo palo anziché sul primo. Al 20’ primo cambio forzato per Mignani: Ceccaroni costretto ad uscire per un problema presumibilmente muscolare, al suo posto Marconi. I rosanero provano a muovere il pallone con velocità, talvolta rischiando su alcuni disimpegni.

La Samp gioca essenzialmente di rimessa, cercando di dare fastidio tra le linee agli avversari. Al 26’ ci prova ancora Insigne, il suo tiro a giro però termina abbondantemente alto. Al 33’ Soleri schiaccia di testa, Stankovic è reattivo e dice di no. Al 43’ esplode il Barbera: è Diakitè a far impazzire la gente sugli spalti, conclusione vincente da dentro l’area dopo un ottimo lavoro di Brunori e alcuni errori di lettura della difesa doriana. Secondo gol consecutivo per il Ninja, dopo la rete al Druso. Il primo tempo termina con i padroni di casa meritatamente in vantaggio: buona prova per la squadra di Mignani, che forse avrebbe anche potuto rientrare negli spogliatoi con un vantaggio più ampio. L’errore di Insigne è stato davvero incredibile, Stankovic è stato bravo sul colpo di testa di Soleri.

La ripresa

Il secondo tempo inizia senza cambi, da una parte e dall’altra. Dopo due minuti arriva subito il raddoppio rosanero: ancora Diakitè in gol, bravissimo a sfruttare un cross in mezzo di Lund. Splendida azione della squadra di Mignani, da quinto a quinto: ottimo il lavoro svolto dalle corsie. Un minuto dopo Ranocchia ha la chance del 3-0, la palla sibila alla destra di Stankovic. Pirlo effettua tre cambi: Stojanovic al posto di Depaoli, Barreca per Giordano, Benedetti per Piccini.

I doriani provano a reagire, alzando notevolmente il baricentro. Mignani cambia, dentro Gomes al posto di Insigne: non proprio una serata indimenticabile per il napoletano. De Luca ci prova con una girata, Desplanches è sicurissimo nella presa. Al 75’ Brunori, dopo uno slalom personale, impegna ancora Stankovic che col piedone allontana la minaccia. Mignani effettua un triplo cambio: dentro Di Francesco per Soleri, Henderson per Ranocchia e Mancuso per Brunori. Al minuto 81 Di Francesco segna il terzo gol ma la posizione è irregolare e il collaboratore di Colombo sbandiera. Nel finale vani i tentativi dei blucerchiati di segnare almeno un gol.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches 6,5; Graves 6, Lucioni 7, Ceccaroni 6 (20’ Marconi 6,5); Diakité 8, Ranocchia 6 (77’ Henderson 6,5), Segre 6,5, Lund 6,5; Insigne 5 (64’ Gomes 6), Brunori 6,5 (77’ Mancuso 6); Soleri 6,5 (77’ Di Francesco 6). Allenatore: Mignani 7.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic 6; Piccini 5,5 (54’ Benedetti 6), Gonzalez 5,5, Ghilardi 6; Depaoli 5,5 (54’ Stojanovic 5), Yepes 5,5, Ricci 5,5 (74’ Kasami 6), Giordano 5,5 (54’ Barreca 5,5); Borini 6, Esposito 5,5; De Luca 5,5. Allenatore: Pirlo 5,5.

Arbitro: Colombo (Como) 6.

Reti: 43’ Diakitè, 47’ Diakitè.

Ammoniti: 46’ Depaoli, 69’ Desplanches, 87' Lund, 87' Stojanovic.

Spettatori: 32.730.