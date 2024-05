Palermo-Samp, la partita di Vasari tra ricordi e rimpianti: "La Nazionale, i complimenti di Mou e il sogno blucerchiato"

Un idolo per i tifosi del Palermo, un idolo per i tifosi della Sampdoria. Insomma, Gaetano Vasari è la figura che incarna nel migliore dei modi quella del classico doppio ex. Ma c'è di più. Perché Tanino - l'eterno picciotto del Borgo Vecchio - ha il cuore diviso a metà. E a poche ore dal match più importante della stagione (fischio d'inizio alle 20.30) ammette: "Ho sempre simpatizzato per la Sampdoria - dice a PalermoToday -. Mi piacevano i colori. Da bambino vedevo quei colori che mi affascinavano tantissimo, poi giocare con quella maglia per me è stato un sogno. Però sono palermitano, il mio cuore è rosanero. Nelle mie vene scorre sempre sangue rosanero. Quindi spero che stasera vinca il Palermo. In ogni caso parliamo di due piazze importanti che meritano entrambe la Serie A".

Un periodo mediamente lungo, quello vissuto a Genova, dal '99 al 2002. "Ho trascorso in blucerchiato due anni e mezzo. Ho dei ricordi bellissimi, ho fatto una ventina di gol da esterno, mi volevano tutti bene. Avevo 29 anni quando andai alla Samp ed ero reduce dalla splendida stagione di Cagliari. Mi volle fortemente Ventura, che per me stravedeva e in Sardegna mi aveva svoltato la carriera, trasformandomi da ala d'attacco a tornante in un 3-5-2". Era la stagione 1998-99. Una delle partite simbolo è quella contro il Milan. "Topolino" Vasari fa impazzire Paolo Maldini che a un certo punto, non sapendolo più fermare, all'ennesimo dribbling si aggrappa ai suoi calzoncini per cercare di contenere la sua furia. Stesso copione al ritorno a San Siro. Vasari è l'uomo copertina, al punto da guadagnarsi il sogno della Nazionale.

"Feci una grandissima stagione, praticamente a ogni partita venivano a guardarci gli osservatori del ct Dino Zoff. Seguivano me e Muzzi. Ci ho sperato tanto, però alla fine quella convocazione non arrivò mai. In Nazionale giocava gente del calibro di Roberto Baggio e Del Piero, nel mio ruolo venivano alternati Moriero, Di Francesco e Di Livio. Insomma, la concorrenza non mancava. Ecco, forse questo è il mio rimpianto più grande: non aver giocato in Nazionale neanche un minuto. Purtroppo Zoff mi fece seguire a lungo ma senza mai puntare su di me".

Dal sogno azzurro alla B con la maglia della Sampdoria: tutto in pochi mesi. "Era l'estate del '99. Venivo da una grande stagione in A e decisi di rituffarmi in B per vestire la maglia blucerchiata. Fu Ventura, nel frattempo passato alla Samp, a volermi fortemente, non potevo dire di no. Le cose però non sono andate come speravamo tutti. Provammo a vincere il campionato ma la promozione sfumò solo per un punto".

L'anno dopo l'inizio col botto: qua Vasari si trova davanti a una delle tante sliding doors della sua vita. Stadio Olimpico, settembre 2000. I biancocelesti sono campioni d'Italia ma vanno sotto. Gol di Vasari. "All'inizio dominammo, poi perdemmo 5-2. In campo c'erano Veron, Nedved e Stankovic. Era una Lazio fortissima, giocavano col tricolore cucito sul petto, una squadra nettamente superiore. Mi dicono che Eriksson mi voleva. Preparano così lo scambio: io alla Lazio e Attilio Lombardo alla Samp. Sembrava tutto fatto in vista del mercato invernale ma a gennaio improvvisamente esonerano Eriksson e arriva Dino Zoff". Che è l'uomo del destino di Vasari. "Appena arrivato alla Lazio fece saltare lo scambio, preferendo puntare sull'arrivo di Karel Poborsky". L'esterno palermitano si vendica a modo suo. Va in prestito a Lecce e all'ultima giornata, ribalta i biancocelesti azzerando le residue speranze scudetto: doppietta e salvezza salentina".

Nel 2001-02 il ritorno alla Samp. E' l'ultima stagione in blucerchiato di Vasari. "Fu una stagione deludente. Avevamo Palmieri, Luiso, Flachi, Lanna. Però il campionato di B è difficile. Si deve affrontare col coltello tra i denti altrimenti è dura. E infatti rischiammo la retrocessione in C. Quell'anno feci 7 gol, molti dei quali decisivi per la salvezza". Chiusa la parentesi genovese, Vasari va a Cesena in terza serie. A 33 anni la telefonata più bella. Quella del Palermo. "Ho coronato il sogno di salire in A con la squadra della mia città. L'avevo promesso a mio padre. Certo, il grande rimpianto è quello di non essere rimasto. Ci speravo tantissimo ma con Guidolin non c'era feeling. Con lui non ci sono mai stati discorsi, faceva le sue scelte, sicuramente a pelle non gli facevo simpatia. Lui era il classico allenatore che aveva quei 13-14 uomini di fiducia e faceva giocare quelli".

Vasari oggi è un ragazzo di 54 anni. Ancora amatissimo nonostante sia passato tanto tempo. Merito anche della stagione 95-96, quella del Palermo dei picciotti, inaugurata con la sua leggendaria doppietta al Parma in Coppa Italia. "Tutti parlano della squadra che sfiorò la Champions e la Coppa Italia, del Palermo di Toni e Zauli. Ma mi piace sottolineare come la squadra dei picciotti abbia fatto a suo modo la storia. Fu una realtà costruita dal nulla, ci allenavamo in mezzo alla strada. Grande merito va anche a Ignazio Arcoleo che per me è un secondo padre. Mi aveva visto a Partinico, mi volle a Trapani e dopo aver giocato ad Acireale, fece il mio nome quando lui passò al Palermo. E' stato molto determinante nella mia carriera. Cosa dico a chi lo ha criticato per la doppia retrocessione? Arcoleo ama questa città, lo voleva il Napoli ma lui è rimasto qua perché adora questi colori. Purtroppo il percorso del Palermo dei picciotti non finì bene. Il secondo anno si è rotto il giocattolo, ci fu la morte di papà. Non c'ero con la testa".

Tra Palermo e Samp, l'apice della carriera è stato vissuto al Cagliari. Ma anche l'inizio di tutto si chiama Cagliari. "Sì, era il nome della squadra che giocava in viale delle Scienze, accanto all'università. Ora non c'è più nulla. Iniziai nel Cagliari, a 15 anni giocavo in Seconda Categoria con i grandi. Era il 1985, fui notato dal talent scout Andrea Brancato, il mio primo maestro. Mi vide mentre giocavo per strada al Borgo Vecchio. All'epoca non c'erano scuole calcio o le varie academy che ci sono oggi...". Poi le esperienze a San Giuseppe Jato e Partinico, dove Vasari sfiorò Delneri. "Era appena andato via dal Partinicaudace quando io arrivai là. Poi è diventato un grande allenatore. Nel 2001 salì in A col Chievo dei miracoli, mi voleva come esterno per il suo 4-2-4 ma decisi di restare in B con la Samp". L'ennesima sliding door della carriera dell'esterno palermitano.

Apprezzato da tanti allenatori che in lui hanno visto quella fantasia capace di spezzare gli equilibri. Vasari nella sua carriera è riuscito a stregare pure José Mourinho. "Nel '94 ero appena salito in C1 col mio Trapani e per festeggiare la promozione fecero un amichevole col Porto. Mourinho era il vice di Bobby Robson. Era il Porto di Vitor Baia e Fernando Couto, giocai una grandissima partita, riuscimmo a pareggiare 2-2. Dopo il fischio finale Mou venne da me. Mi fece i complimenti, qualcuno fece intendere che volesse portarmi là. Ma vi immaginate Vasari al Porto? Io ero un ragazzo che aveva appena finito un campionato di C2, al Porto ci sarei andato a piedi".

Restano i ricordi di una carriera vissuta a folate. Tra serpentine, dribbling, cross. "Le ultime esperienze le ho vissute di nuovo a Trapani con Arcoleo, ma avevo quasi 36 anni. Giocai qualche mese ma i miei gol non bastarono per evitare la retrocessione in Eccellenza. Decisi di smettere, poi tornai dopo i 40 anni: sei mesi in Promozione con la Palermitana. Ma non avevo più né gambe, né testa. E ho capito che era giusto smettere. Se mi volto indietro devo esser sincero: ho giocato soltanto un anno e mezzo in Serie A, potevo starci molto di più ma se ho deciso di scendere di nuovo in B è stato solo per soldi anche perché ho raggiunto tardi la massima categoria. Avevo quasi 30 anni e ho dovuto ragionare tenendo in considerazione alcuni aspetti importanti".

Pacche sulle spalle, delusioni, amicizie. Una su tutte. "Ciccio Galeoto è il mio più grande amico che ho conosciuto in questo mondo, insieme a Salvatore Tedesco. I suoi fratelli erano molto forti ma lui era di un altro pianeta. Il compagno più grande con cui ho giocato? Fabian O' Neill. Era un talento immenso ma aveva tanti vizi". Perché spesso il calcio sa essere crudele. Tanto dà e tanto toglie. Vasari oggi, alla soglia dei 54 anni, resta uno dei palermitani più amati. E quella valanga di rimpianti resta seppellita dalle soddisfazioni. "La gente mi vuole bene, ancora oggi mi fermano per strada e mi chiedono una foto o un autografo. E in fondo, non è questo quello che conta di più?".