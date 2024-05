Palermo-Samp, si svuota l’infermeria: lunghe file per i biglietti, si va verso il record stagionale

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rosanero al match di venerdì sera contro la Sampdoria: la squadra di Mignani ha lavorato a Torretta. Buone notizie per il tecnico dall’allenamento pomeridiano: l'infermeria si è praticamente svuotata, rimane infatti soltanto Coulibaly ai box. Di Mariano si è regolarmente allenato con la squadra dopo l’infortunio al ginocchio che aveva determinato i 19 punti di sutura: il palermitano sembra perfettamente recuperato. Anche Aurelio, dopo il problema al soleo, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. C’è anche Vasic, schierato da Mignani sull’out di destra. Lund ha svolto un lavoro di gestione differenziato in campo.

A proposito di schieramenti, l’allenatore rosanero ha mischiato le carte: 3-4-2-1 in entrambe le formazioni in campo. Da un lato Graves, Lucioni e Ceccaroni; Diakitè largo a destra, a sinistra Di Mariano, al centro la coppia Ranocchia-Segre; in avanti Insigne e Traorè a supporto di Brunori. In questo schieramento si sono alternati Traorè e Soleri.

Dall’altra parte difesa a tre composta da Buttaro, Nedelcearu e Marconi; Vasic esterno destro, Aurelio a sinistra; centrali Gomes e Stulac; Henderson e Di Francesco a supporto di Mancuso.

I rosanero hanno svolto diverse esercitazioni tattiche a tutto campo. È ancora presto per delineare il possibile undici titolare che affronterà la Samp: ci sono ancora, infatti, due allenamenti pieni prima di sciogliere i dubbi. Quasi certo appare, comunque, il rientro di Ceccaroni al posto dello squalificato Nedelcearu, mentre a centrocampo Mignani dovrà decidere se far tornare dal 1' Gomes oppure confermare la coppia Segre-Ranocchia. Per la verità potrebbe esserci la conferma del duo con l'impiego dello stesso Gomes ma a quel punto a farne le spese sarebbe uno tra Di Francesco e Insigne.

Intanto, viaggia a gonfie vele la prevendita dei biglietti: oggi, nel primo giorno di vendita libera, code allo stadio e online. La sensazione è che il record di spettatori registrato contro il Como (31.211) verrà battuto.