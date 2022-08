Salvatore Elia, nel nome del padre: "Ma non voglio essere ricordato come il figlio di Firmino"

Arrivato in punta di piedi a inizio mercato (e prima del terremoto che ha portato all'addio del duo Baldini-Castagnini) Salvatore Elia è una delle note liete dell'inizio di stagione del nuovo Palermo del City Football Group targato Corini. Per il figlio dell'ex centravanti della promozione in B del 2001, Firmino Elia, il rosanero non poteva che essere nel destino: l'esterno classe 1999 adesso vuole scrivere la sua storia. Una storia cominciata in grande stile con il gol (da ex) contro il Perugia alla prima di campionato.

Il prodotto del vivaio dell'Atalanta ha spiegato in conferenza stampa cosa lo ha convinto a venire a Palermo soffermandosi anche sul suo inizio personale: "Quando è arrivata la chiamata del Palermo - ha raccontato - ho avuto delle emozioni fortissime anche per il passato di mio padre che ho vissuto quando ero molto piccolo: questo mi ha spinto a venire qui. Sono arrivato qua determinato per far bene, non mi aspettavo un inizio del genere però sono molto contento di aver iniziato così".

Elia ha parlato anche del suo impatto con il nuovo ambiente e del suo rapporto con il mister: "Abbiamo un bellissimo gruppo - ha affermato - i giocatori che c'erano già ci hanno accolto a noi nuovi in una maniera incredibile: in Serie B avere un bel gruppo fa la differenza. Col mister mi trovo benissimo. Ha le sue idee, le spiega al 100% e noi le stiamo capendo, siamo nella giusta direzione tutti insieme".

L'ex ala del Benevento ha poi messo in chiaro di voler andare oltre lo status di figlio d'arte: "Quando gli ho detto del Palermo papà era molto felice - ha spiegato- ma la prima cosa che gli ho detto io è che non sono venuto qui per essere ricordato come il figlio di Firmino ma per farmi conoscere come Salvatore Elia. Voglio fare bene per questo obiettivo".

Il numero 77 rosanero si è poi soffermato sul feeling, apparso evidente, con Brunori e sulla concorrenza che si prospetta in futuro: "Mi trovo molto bene con Matteo - ha sottolineato - è una brava persona e in campo se può darti una mano te la dà senza problemi, non fa il fenomeno. In rosa abbiamo tante scelte, la viviamo in modo tranquillo: siamo professionisti e la competizione aiuta a far meglio. Siamo felicissimi, quando arrivano giocatori forti è importante. La competizione ti aiuta a dare quel qualcosa in più in ogni partita. Si sta formando un gruppo forte, sappiamo di poter competere con tutte le squadre. Penso che quest'anno il campionato è una A2, avere un gruppo forte è importante".