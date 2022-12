Palermo, squadra in ritiro a Roma dal 3 al 7 gennaio: il centro sportivo Giulio Onesti ospiterà i rosanero

Il Palermo intensifica la preparazione in vista del match del prossimo 26 dicembre, in trasferta contro il Brescia. Dopo la gara del Rigamonti, i rosanero godranno di alcuni giorni di riposo, prima di partire in ritiro. Nel corso della prossima sosta di campionato, infatti, il Palermo sarà in ritiro a Roma presso il centro sportivo Giulio Onesti.

La squadra allenata da Eugenio Corini si ritroverà nella Capitale nella mattinata di martedì 3 gennaio e nel pomeriggio svolgerà la prima seduta. I rosanero si alleneranno nel Centro di Preparazione Olimpica del Coni fino alla mattina di sabato 7 gennaio. "Tutte le sedute d’allenamento - ha comunicato l'ufficio stampa rosanero - saranno a porte chiuse"