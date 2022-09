Palermo, primo giorno di ritiro a Manchester: venerdì allenamento congiunto con il Nottingham Forest

Il primo giorno di ritiro del Palermo a Manchester, presso l'Etihad Campus, è terminato. La squadra di Corini ha lasciato il capoluogo siciliano alla volta dell'Inghilterra nella tarda mattinata di oggi. Appena atterrati a Manchester, i rosanero si sono subito diretti al quartier generale del Manchester City, per sostenere il primo allenamento del ritiro.

I rosanero, dopo il benvenuto da parte del City Football Group, hanno svolto una seduta in uno dei campi principali, solitamente in uso alla prima squadra dei Citizens. Il programma dell'allenamento ha visto i giocatori effettuare una attivazione personalizzata ed un lavoro di possesso palla alternato ad un lavoro atletico.

Come comunicato dal club rosanero, domani, giovedì e venerdì è prevista una doppia seduta, alternando il lavoro in campo e quello in palestra. Nel pomeriggio di venerdì è in programma un allenamento congiunto con la prima squadra del Nottingham Forest, formazione storica che disputa il campionato di Premier League, sul campo dell’Academy Stadium del Campus. Sabato mattina, infine, il Palermo svolgerà l’ultimo allenamento mattutino prima di far rientro in città. Tutte le sedute del ritiro si svolgono a porte chiuse.

In ritiro sono presenti tutti i calciatori della rosa, ad eccezione di Ionut Nedelcearu e Dario Saric, impegnati con le rispettive Nazionali, e di Masimiliano Doda. Il calciatore albanese, a causa dei tempi tecnici che hanno impedito di completare l’iter burocratico, non è in possesso del visto per entrare nel Regno Unito e si allenerà a Palermo con la formazione Primavera.