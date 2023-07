Palermo, Stulac volta pagina dopo l'infortunio: "Il peggio è passato, sto bene e voglio la serie A"

"Il peggio è passato, sono felice di aver ripreso a giocare: sto bene adesso. Stiamo facendo un grande lavoro di preparazione. L’anno scorso è stato difficile per me, è stato il primo stop così lungo in carriera. E' stata dura, ma ringrazio sia i tifosi che la mia famiglia: tutti mi sono stati vicini. Ora ho tanta voglia di fare bene”.

Musica e parole di Leo Stulac, centrocampista rosanero, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Il centrocampista ha parlato dell’infortunio subito la scorsa annata: un ko che lo ha praticamente costretto ai box per gran parte della stagione. Ora, però, è tempo di voltare pagina: in questa stagione i rosanero confidano tantissimo nell’apporto che il play sloveno potrà dare. Il regista ha raccontato di ricevere tanti consigli dal tecnico, Eugenio Corini: il Genio, infatti, giocava proprio in quel ruolo.

"Corini mi aiuta molto anche perché giocava nel mio ruolo - ha detto Stulac - mi dà consigli e sono contento di questo. Gomes? La concorrenza fa bene a tutti: così lavoriamo più duramente. Claudio è un grande calciatore e siamo felici. Spero anzi di poter giocare insieme a lui qualche volta".

Nel calcio moderno, nel corso degli anni, il ruolo del regista è cambiato: oggi i ritmi elevati impongono giocate rapide ed immediate. Stulac si è poi focalizzato sugli obiettivi personali. "Il ruolo del regista è cambiato - ha sottolineato Stulac - oggi ci dobbiamo abituare e piano piano lo sto facendo: non c’è più un solo calciatore che sta in mezzo. Cosa serve per vincere in serie B? Serve un gruppo unito, tutti devono essere insieme. Il campionato è durissimo. Obiettivi personali? Voglio fare più gol e assist possibili. Sto lavorando per questo ogni giorno. Vasic è forte, sono sicuro che ci darà una mano. Mancuso? Con lui ho giocato ad Empoli, abbiamo giocato tante partite insieme e lo ritengo un giocatore importante: lo sarà anche con noi. Sembra che il suo infortunio non sia grave, speriamo bene. La Nazionale? Un po' mi manca, spero che tornando a giocare bene qui possano richiamarmi”.

Stulac ha poi descritto, in chiusura di conferenza, il proprio rapporto con la piazza palermitana: "Con i tifosi c’è un rapporto molto bello, sto alla grande a Palermo. Voglio dare tante soddisfazioni a questi tifosi. Serie A? L’obiettivo è quello, siamo carichi - ha concluso il play - stiamo facendo un buon lavoro. Ci stiamo allenando molto bene".