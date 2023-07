Palermo, Mancuso e l'occasione in rosanero: "Desideravo molto confrontarmi con una grande piazza"

Il Palermo di Eugenio Corini continua a svolgere un lavoro particolarmente intenso in ritiro, in questa prima fase di Ronzone. Prima dell’allenamento pomeridiano è stato presentato in conferenza stampa Leonardo Mancuso, altro volto nuovo di questa campagna acquisti arrivato dal Monza. "Fino a 25, 26 anni ho giocato esterno - ha esordito Mancuso - poi mi sono spostato più al centro. Nella mia carriera ho fatto un po’ tutti i ruoli dell’attacco, sono pronto a interpretare quello che mi verrà chiesto. Sto cercando di ambientarmi il più velocemente possibile, sono contento di essere arrivato nei primi giorni di ritiro perché credo sia fondamentale costruire la stagione dal ritiro. Ci vuole tempo per creare l’alchimia giusta".

L'occasione di una grande piazza

"Volevo confrontarmi con una grande piazza, mi mancava e lo desideravo molto. Sono contento - ha detto il calciatore - che sia arrivata questa occasione. Sentivo di volermi confrontare con un ambiente così grande e caldo come Palermo. Mio nonno era siciliano, della provincia di Messina. Mio papà non è mai riuscito a vedere i luoghi dove è nato il padre. Il sangue è siculo".

La ricetta per la promozione

"Ci sono tanti fattori che servono per ottenere una promozione. Ci sono due strade per andare in A: o vincere il campionato o i playoff e sono situazioni ben diverse. I playoff rappresentano un altro mini torneo da disputare. Dobbiamo cercare di rimanere nella parte alta della classifica e giocarcela fino alla fine. Le vittorie vanno costruite durante la stagione, prima si inizia a lavorare, meglio è: credo molto in questo aspetto. Durante il campionato ci saranno momenti difficili ma ci deve essere equilibrio, sarà un aspetto determinante".

Il Renzo Barbera

"Fa piacere che la campagna abbonamenti - ha detto l'ex Monza - stia andando bene, posso dire ai tifosi che faremo di tutto per renderli felici di venire allo stadio. Il mio arrivo in prestito? Spero che questa sia una stagione importante sotto tutti i punti di vista, sono sempre stato legato alle società tranne nella scorsa stagione. Spero di costruire qualcosa per il futuro. Giocare al Barbera? Ho avuto sensazioni incredibili, è uno stadio fantastico che mi ha colpito. L'impatto non me l’aspettavo, come struttura intendo: vederlo dalla televisione è un conto, essere in campo un altro".

Il feeling con i nuovi compagni e il numero di maglia

"Della scorsa stagione vorrei parlare poco. Due anni fa ho giocato in A e a Monza - continua - abbiamo raggiunto la promozione, che era l’obiettivo di squadra. Oltre a Brunori siamo in tanti bravi davanti, credo sia importante trovare l’alchimia tra tutti. Prima si trova un’alchimia di squadra, meglio è. I ragazzi mi hanno accolto bene, soprattutto con chi ho giocato in passato: Damiani, Pigliacelli, Stulac. Rigori? Valuteremo durante la stagione, credo che continuerà a tirarli Brunori. Numero di maglia? Il 7 - conclude - è quello che mi ha accompagnato nella maggior parte delle stagioni. Mi piace".