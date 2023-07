Lucioni e il sogno di tornare in A: "Chi temo? Il Palermo, il destino è nelle nostre mani"

È stato il primo ad essere ufficializzato in questa campagna acquisti estiva: Fabio Lucioni, nuovo difensore centrale del Palermo, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Dal ritiro di Ronzone l’ex giocatore del Frosinone ha parlato ai giornalisti presenti. Leadership, carattere e grande carisma: in pochi giorni di lavoro in Trentino le principali qualità del calciatore di Terni sono subito venute fuori e lui è già un idolo per i tifosi rosanero.

"L'obiettivo è quello di essere ambiziosi – ha esordito Lucioni - siamo in una società che ha iniziato a spianare la strada già da un paio d’anni. Bisogna cercare di essere uniti e dare il massimo ogni giorno. Non dobbiamo basarci sulle chiacchiere e fare i fatti".

Lucioni torna poi sulla trattativa portata avanti da Rinaudo, chiusa senza grandi difficoltà: “La trattativa è stata semplice. Da Frosinone non c’erano più la possibilità e la volontà di continuare e con Corini avevamo un buon rapporto da Lecce, è bastata una telefonata per dire di sì. Vincere non è mai semplice. Se pensiamo che basta dirlo, abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo far quadrato sugli intenti del mister – ha precisato l’esperto difensore - dobbiamo ascoltare l’allenatore e mettere in atto i suoi meccanismi. In una piazza così importante, con i tifosi che saranno il valore aggiunto, verrà tutto più semplice. Si vince facendo un percorso tutti insieme, si vince cercando di alzare l’asticella, si vince cercando di perdere meno duelli in partita, si vince con uno spogliatoio coeso e compatto, con una mentalità vincente Questo non vuol dire vincere sempre ma essere consapevoli di aver dato tutto anche nella sconfitta. Quando non hai nulla da recriminare sei già un pezzo avanti. Il gruppo sta nascendo in questi giorni, dobbiamo essere bravi a seguire Corini e creare una mentalità vincente”.

Lucioni torna poi sulle responsabilità che il campo comporta: la sua carta di identità gli consente di assumerle senza grandi criticità. “A quasi 36 anni qualche responsabilità in più è giusto che uno se le prenda. Questo è un campionato che non ti aspetta – ha dichiarato Lucioni - o ti fai trovar pronto o ti mangia. L’anno scorso c'erano squadre costruite non dico per vincere ma per fare i playoff e invece sono retrocesse, ci dobbiamo far trovare pronti. Da questo ritiro dobbiamo essere coesi, pronti e bisogna alzare l’asticella. Entrare in un Barbera stracolmo può essere un vantaggio per noi e uno svantaggio per gli altri. Ma credo che per riempirlo ci voglia tanto amore: dobbiamo fare innamorare la gente con un grande attaccamento alla maglia, con prestazioni e atteggiamenti. Questa è la vera ricetta per un anno con grandi soddisfazioni. Mi auguro che tutti insieme possiamo riportare il Palermo dove merita".

Lucioni e Corini sono legati da un ottimo rapporto e il calciatore non lo ha nascosto: “Corini? Quando ho visto il suo nome al telefono avevo già intuito. Ho un conto in sospeso con lui a livello morale, quell’anno a Lecce non è andata come doveva andare. Spero di ripagare questo piccolo debito: l’ho trovato molto carico e questa carica ci trasmette quella voglia di portare il Palermo dove merita. Conoscevo bene Di Mariano, abbiamo giocato insieme. Mi ha dipinto una città fantastica e un tifo splendido. Mi ha descritto un gruppo che ha voglia, anche Di Mariano ha grande carica”.

Lucioni ha rivelato anche di aver sentito Insigne, per il quale si attende soltanto l'ufficialità: "Roberto l’ho sentito, è carico e volenteroso di far parte di questo gruppo. Mi auguro che la trattativa si chiuda presto per creare un gruppo forte e coeso insieme. Lui può spostare gli equilibri a livello tecnico e tattico, l’ha dimostrato anche lo scorso anno: ha qualità importanti per questa categoria, sarei contentissimo se arrivasse. Calendario? Sono squadre da affrontare tutte, noi ci dobbiamo far trovare pronti, per questo lavoriamo sodo".

Chiusura dedicata al progetto rosanero, che Lucioni ha accettato subito: “Ho sposato un progetto – ha detto il difensore - senza ambizioni non si può andare avanti. Scegliere Palermo è stato un po’ come ricominciare, arrivo in una piazza storicamente importante, in una città grande ed ambiziosa. Ho accettato con l’entusiasmo di un ragazzino, credo che questo sia l'atteggiamento giusto. Appena arrivata la telefonata non ci ho pensato due volte, voglio ridimostrare ancora di poter essere competitivo: nel calcio non ci sono crediti. Voglio dare qualcosa di importante a questa squadra, mi metto a disposizione dell’allenatore per quando riguarda il suo credo tattico: sogno di tornare a giocare in serie A nonostante la mia età. Chi temo? Temo di più il Palermo, il destino deve essere nelle nostre mani. Dobbiamo temere solo noi stessi".